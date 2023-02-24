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Ekonomi Çiftçiye destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
Ekonomi

Çiftçiye destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Öne çektiğimiz destekleme ödemeleri kapsamında 13 milyar 836 milyon lira bugün çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 12:44:00 -
Çiftçiye destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Öne çektiğimiz destekleme ödemeleri kapsamında 13 milyar 836 milyon lira bugün çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Diyarbakır'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kirişci, öne çekilen tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 13 milyar 836 milyon liranın bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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