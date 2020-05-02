Çiftçiye alım garantisi

2020 yılında ödemeyi planladıkları 22 milyar liralık tarımsal destek miktarının 12,4 miyar liralık kısmını yılın ilk çeyreğinde çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarını hatırlatan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti:

FAİZSİZ 6 AY ERTELEME

“Geçen yıl açıkladığımız fiyatlarla çiftçimizin yanında olduğumuzu da ispat ettik. Artan maliyetler karşısında bu yılı da doyurucu fiyat politikası ile telafi edeceğiz. Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız. Hububat alım fiyatları mayıs ayının ilk haftasında açıklanacak. Kimse merak etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın da daha önce müjdelediği gibi çiftçilerimizin mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan Hazine destekli kredi geri ödemelerini de faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.”

“22 İLİMİZİ YETİŞTİRİCİLİK BÖLGESİ İLÂN EDECEĞİZ”

Hayvancılıkla ilgili hedeflerini de açıklayan Pakdemirli, hububat tarımının daha çok yapıldığı ve sulama imkanının kısmen daha az olduğu illerde kombine verimli hayvan ırklarını geliştirirken, diğer yandan verimli kırmızı et üretiminin sağlanacağını belirtti. Pakdemirli, “Mera alanların yoğun olduğu illerde ise daha fazla buzağı daha fazla besilik materyali elde etmek amacıyla 22 ilimizi yetiştiricilik bölgesi ilan edeceğiz. Kendi ürettiğimiz yem ham maddeleri ile optimum faydayı sağlamak için Ziraat Bankası kredilerinde bu ihtisaslaşmayı sağlayacak yönlendirmeye geçtik” ifadesini kullandı.