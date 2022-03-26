Çiftçinin arkasında devlet var

Artan girdi maliyetlerinden muzdarip olan çiftçilerin mazot zamlarıyla sıkıntıları ikiye katlandı. Tohum, ilaç ve gübre fiyatlarından dolayı üretim yapmakta zorlanan çiftçiler, hükümetten yardım beklerken, hükümet harekete geçti. Tarım Bakanlığı’nın çalışmalarıyla kısa vadede ‘alım garantili üretim’ sistemine geçilmesi planlarken, TBMM Tarım Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Akit’e önemli açıklamalarda bulundu.

Endişeler ortadan kalkacak

“Çiftçi alternatif yaşam bulduğu zaman kırsal alanı terk ediyor” diyen TBMM Tarım Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç şunları dile getirdi: “Çiftçi gelecek yıl burada ne üreteceğim? Ürünü kaça satacağım? Bu benim yaşam standardımı nasıl etkileyecek? Çoluk çocuğumu burada yetiştirebilecek miyim? gibi endişeleri olunca kırsal boşalıyor. Dolayısıyla bu da yıllardır üzerinde konuştuğumuz gelir garantili üretim modeli de planlı üretimi de bir şekilde içine alacak. Çiftçinin önünü görebileceği, devletin çiftçiden ne istediği, çiftçinin de devletten ne istediğini ön görebileceği bir model. Yani çiftçiye sen şu ürünü ek ve korkma zarar, satmama gibi bir endişen olmasın diyeceğiz. Normal piyasa şartlarında kârlı isen sen değerlendir. Ama oluşan piyasa şartlarından zarar göreceksen bunun arkasında devlet var diyebileceğimiz bir model bu.”

Gübre fiyatları daha da düşmeli

Yunus Kılıç şöyle devam etti; “Mazot ve gübre fiyatlarının düşmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülük ettiği, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın üzerinde uğraştığı büyük bir gayretimiz var. Bunun dışında özellikle hububatta girdi maliyetlerine destek olmak üzere dekar başına 50 TL bir destek ödemesi yapılacak. Nispeten bu bir nefes aldıracak. Ama girdi maliyetleri çok arttı. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi ile özellikle gübre bir indirim söz konusu oldu. Ama yine gübre fiyatlarının düşürülmesine ihtiyaç var. O bakımdan da bir çalışma var. İnşallah bu da özellikle ilkbahar ekimlerinden önce çiftçiye bir nefes aldırır diye umut ediyorum.”