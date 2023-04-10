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Siyaset Çiftçimizin 'budama işlemi' üzerinden anlattıklarına dikkat!
Siyaset

Çiftçimizin 'budama işlemi' üzerinden anlattıklarına dikkat!

Yeniakit Publisher
2023-04-10 22:51:00 - 2023-04-10 22:53:19

Sosyal medyada bir çiftçinin budama işlemi üzerinden anlattıkları günün en çok izlenilenleri arasına girdi.

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimine hazırlanırken, bir çiftçi budama işlemi üzerinden 6'lı masanın durumunu özetledi.

Budama yaparken, anaç kökle, yoz kökleri anlatan çiftçi, 6'lı masanın da yozlaşarak değerlerinden uzaklaştığını örnek verdi.

Çiftçi, "Şu anda bu yoz kökleri temizlediğim gibi sandıkta da 6'lı masayı dibinden keseceğiz." dedi.

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