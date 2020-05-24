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Ekonomi

Çiftçilerin tarlada bayram mesaisi

Adana’nın Kozan ilçesinde buğday hasadının ardından çiftçilerin saman üretimi için tarlada mesaisi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 10:30:33 -
Çiftçilerin tarlada bayram mesaisi

Adana’nın Kozan ilçesinde buğday hasadının ardından çiftçilerin saman üretimi için tarlada mesaisi sürüyor. Ramazan Bayramı tatilini tarlada mesai yapmaya ayıran çiftçiler, milli servet olan tarım ürünlerinin üretimi için yasak ve bayram ayırt etmeden çalıştı.


Buğday hasadının gerçekleştirilmesinin ardından saman üretimi için harekete geçen çiftçiler, herkesin bayramını kutlayarak, çiftçinin bayram, yasak demeden ülke ekonomisi için çalışmak zorunda olduğunu ifade ettiler.


Tedbirlerini alarak günlük 100 dönüm arazide saman balyası yaptıklarını belirten Osman Şefik, “Bu zor virüslü günlerde elimizi taşın altına koymak üretmek zorundayız. Halkımıza ülkemize yararlı olmak zorundayız. Bu mübarek günlerde çalışarak halkımıza ülkemize katkı sunalım” dedi.


Çiftçilerden Mithat Tokuş, çiftçinin üretmek zorunda olduğunu ve kazandıkça mutlu olduğunu ifade ederek, “Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için saman balyası hazırlıyoruz. Üretime katkı sunuyoruz mutluyuz” diye konuştu.


Gökhan Tokuş ise "Ülkemiz üretimine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Salgın dönemi çok zor oldu ama tedbirimizi alarak çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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