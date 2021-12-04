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Yerel Çiftçileri dolandıran şahıslar kıskıvrak yakalandı! 243 bin lira çarptılar
Yerel

Çiftçileri dolandıran şahıslar kıskıvrak yakalandı! 243 bin lira çarptılar

Gaziantep'te bir vatandaşı, büyükbaş hayvanlarını satma vaadiyle 243 bin lira dolandıran 6 şüpheli şahıs, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu, başka bir vatandaşı daha dolandırmak üzereyken suçüstü yakalandı. Yakalanan 6 şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 16:33:00 - 2021-12-04 16:35:40
Çiftçileri dolandıran şahıslar kıskıvrak yakalandı! 243 bin lira çarptılar

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Karkamış ilçesi Elifoğlu Mahallesinde ikamet eden bir vatandaşın büyükbaş hayvan satma vaadiyle 243 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, vatandaşı 243 bin lira dolandıran şüpheli şahısların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik takip sonucu 6 şüpheli şahıs yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı

Yapılan çalışmalar, titiz planlama ve teknik takip sonucu kimliği tespit edilen 6 şüpheli şahıs, başka bir vatandaşı dolandırmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Yakalandıktan sonra işlemleri tamamlanan 6 şüpheli şahıstan 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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