Çiftçilere saldıran 3 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören kahraman komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."