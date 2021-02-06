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Gündem Çiftçilere saldıran 3 terörist öldürüldü
Gündem

Çiftçilere saldıran 3 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesinde zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 11:05:00 - 2021-02-06 11:43:01
Çiftçilere saldıran 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören kahraman komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

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