0553 313 94 23

Çiftçilere mazrone fidanı dağıtıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde aşılaması yapılmış 4 bin adet mazrone cinsi fidan çiftçilere dağıtıldı.

17 Mart 2019 Pazar 15:14
Çiftçilere mazrone fidanı dağıtıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde aşılaması yapılmış 4 bin adet mazrone cinsi fidan çiftçilere dağıtıldı.


Gercüş ilçesinde çiftçilere destek amacı ile ilçede 4 bin adet mazrone fidanı dağıtıldı. Eğitim çiftliğinde fidan dağıtımı nedeni ile düzenlenen törene, Gercüş Kaymakamı MevlütŞekerci, İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan ile Gercüş Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner ve çiftçiler katıldı.


Törende konuşan Kaymakam Şekerci, bu tür faaliyetlerin ve çiftçilere yönelik desteklerin devam edeceğini söyledi. Eğitim çiftliğinde kursiyerlerle bir araya gelen Kaymakam Şekerci, genç çiftçileri görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılar diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay’da bir evin çatısı çöktü
    1. Hatay’da bir evin çatısı çöktü
    2. İstihbarat servisinden korkutan uyarı:..
    3. İYİ Parti Sakarya Milletvekili..
    4. Pedallarını 18 Mart şehitleri için..
    5. Mustafa Kaplan: "Maçın hakkı..
    6. İsrail Mahkemesi Mescidi Aksa’nın..
    7. "Türkiye her alanda ileriye gidecek"
    8. Numan Kurtulmuş: “Türkiye, dünyanın en..
    9. Bulut: "Milli maç arası bize çok iyi..
    10. Juventus ligde ilk kez kaybetti
    11. Biberiye yağı nasıl yapılır? |..
    12. TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler:..
    13. Kazım Kurt: “Olcay Çokar adı artık bu..
    14. "Türkiye güçlü ve çok kaliteli kadroya..
    15. Onlarca kişinin hayatını kurtaran..
    16. Ticaret Bakanı Pekcan’dan 18 Mart..
    17. AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi
    18. Hulusi Akar'dan 18 Mart mesajı
    19. AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi
    20. Saksı kebabı nasıl yapılır? Saksı..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu