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Çiftçilere kene uyarısı

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, şehirde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakalarının artması üzerine tarlada ve arazide çalışan çiftçileri keneye karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:00:04 -
Çiftçilere kene uyarısı

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, şehirde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakalarının artması üzerine tarlada ve arazide çalışan çiftçileri keneye karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.


KKKA hastalığı virüsü taşıyan kenelerin genellikle hayvan barınakları ve hayvanların üzerinde, otlak alanları ve çayırlarda görülebildiğine dikkat çeken Çetindağ, Sivas’ın da kene yönünden riskli illerin başında geldiğini belirtti.


Kenelerin özellikleri hakkında bilgi veren Çetindağ, "Kene, her türlü şartlarda çok üreyen bir böcek türü. Arazide gezen evcil hayvanlar, ormanlarda yabani hayvanlar, yaban kuşlarının vücutlarına yapışarak yer değiştirebilen bir canlıdır” dedi.


Araziye çıkanlar dikkatli olmalı


Sivas’ta bu yıl kene vakalarının önceki yıla göre artış gösterdiğini belirten Çetindağ, “Her sene bahar ayları geldiği zaman bilhassa Sivas’ımızda kene vakalarının sayısı artıyor. Kene Sivas’ın en önemli gündem maddelerinden birisi olmaya devam edecek gibi görünüyor. Özellikle çiftçilerimizi uyarmak istiyorum. Üreticilerimizin araziye gittiklerinde çok çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bilhassa pantolon paçalarını çoraplarının içine sokmaları ve açık renkte giysi giymeleri büyük önem arz ediyor. Evlerine döndüklerinde vücutlarında kene olup olmadığına muhakkak baksınlar. Eğer kene varsa da kesinlikle kendileri çıkarmaya çalışmasınlar, bir an evvel hastaneye gitsinler. Biz tarım ve hayvancılık şehriyiz, Türkiye tarım ve havyacılık ülkesi. Mecbur arazide olmamız gerekiyor. Bundan dolayı da araziye çıkanların, çobanların, köylümüzün keneye dikkat etmeleri gerekiyor. Korona virüs sıkıntısıyla uğraştığımız bu sürece kene olayları da eklendi. En az korona virüs kadar kene olaylarına karşı da önlem almamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

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