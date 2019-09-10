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Çiftçilere 50 adet badem ve ceviz kabuğu soyma makinesi dağıtıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 50 çiftçiye badem ve çeviz kabuğu soyma makinesi dağıtıldı.

10 Eylül 2019 Salı 16:56
Çiftçilere 50 adet badem ve ceviz kabuğu soyma makinesi dağıtıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 50 çiftçiye badem ve çeviz kabuğu soyma makinesi dağıtıldı.


Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yüzde 70 hibeli şekilde desteklenen, Gölbaşı Kaymakamlığı ile Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Kabuksuz Bademim, Kabuksuz Cevizim Projesi" kapsamında 50 çiftçiye badem ve ceviz kabuğu soyma makinesi törenle dağıtıldı.


Törene Gölbaşı Kaymakam Vekili Abdullah Demirdağ, Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, GAP İdaresi Temsilcileri, Gölbaşı Ziraat Odası ve siyasi parti temsilciler katıldı.


Gölbaşı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilen proje ile 24 badem üreticisine badem kabuğu soyma makinesi, 26 ceviz üreticisine ise ceviz kabuğu soyma makinesi temin edildi.


Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz yaptığı açıklamada, "Gölbaşı ilçemiz yaklaşık 13 bin dekar üretim alanı ile Adıyaman ilçeleri arasında ceviz yetiştiriciliğinde birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca 8 bin dekar kayıtlı badem üretim alanı vardır. Çiftçilerimizin badem ve ceviz yetiştiriciliğindeki önemli tarımsal girdileri arasında yer alan kabuk soyma işçiliği, ilçemizde hali hazırda el yordamıyla yapılmakta, bu durum ise çiftçilerimize ciddi bir iş yükü getirmektedir. Bugün dağıtılan makineler ile bu iş yükü minimuma indirilecek, işletme başına karlılık artacaktır. Proje bölgemizde gün geçtikçe daha fazla alanda yapılmaya başlanan badem ve ceviz yetiştiriciliğini yaygınlaştıracak ve temin edilen makineler, yetiştiricilik yapan çiftçilerimize örnek olacaktır" dedi.


Projeden faydalanan çiftçilerden Nevzat Er ise konuşmasında, "Şimdiye kadar bademimizi el ile soyuyorduk, elimiz parmaklarımız hep yara olurdu. Bir de elle soyunca günlerce uğraşırdık. Şimdi dağıtılan makineler on kişinin yaptığı işi tek başına hiç zahmetsizce yapabiliyor. Projede finansman sağlayan GAP İdaresine ve diğer emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:56
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