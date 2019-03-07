0553 313 94 23

Çiftçilere 11 milyon TL destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Uygun bulunan 92 adet projeye toplam 11 milyon TL destek sağlanacak.

07 Mart 2019 Perşembe 11:19
Çiftçilere 11 milyon TL destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Uygun bulunan 92 adet projeye toplam 11 milyon TL destek sağlanacak. Bu projeler sayesinde bin 65 hektar alanda toprak örtüsünün korunması ve erozyonun kontrolüne katkı sağlanacak" dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD II programı kapsamında kırsala yönelik çevre ve toprağın korunmasını amaçlayan yeni bir destek kaleminin pilot uygulama sonuçları hakkında açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD II programı kapsamında kırsala yönelik çevre ve toprağın korunmasını amaçlayan destek kaleminin pilot uygulama sonuçlarının belirlendiğini açıkladı. Uygulamanın pilot olarak Ankara Beypazarı’nda başlatıldığını aktaran Pakdemirli, "Destek almaya hak kazanan projeler ise belirlendi. Uygun bulunan 92 adet projeye toplam 11 milyon TL destek sağlanacak. Bu projeler sayesinde bin 65 hektar alanda toprak örtüsünün korunması ve erozyonun kontrolüne katkı sağlanacak. Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü Alt Tedbiri kapsamında fiğ veya korunga ekimini yaparak toprak örtüsünü koruyan ve erozyon kontrolüne katkı sağlayan bu projeler 5 yıl boyunca desteklenecek. 5 yılın 3’ünde fiğ ekimi yapan üreticilere hektar başına yıllık olarak 2 bin TL, 5 yıl boyunca korunga ekimi yapan üreticilere hektar başına yıllık olarak 2 bin 300 TL destek ödenecek. Destek miktarları ise her yıl enflasyon rakamlarına göre güncellenecek" dedi.


Bu yeni destek uygulaması ile TKDK tarafından doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine, çevrenin, peyzajın, toprağın ve genetik çeşitliliğin korunmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Desteklenen projeler www.tkdk.gov.tr web adresinden öğrenilebiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:19
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediye Başkanı Kara’nın Regaip kandili mesajı
    1. Belediye Başkanı Kara’nın Regaip..
    2. Somali'de bombalı saldırı: 5 ölü, 10..
    3. Iğdır’da uzman çavuş kazara vuruldu
    4. CHP ve İYİ Parti'nin müttefiki HDP'den..
    5. Havada elektrik, bizde yorgunluk
    6. Siverek İdare Binası hizmete sunuldu
    7. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    8. Alanya’da jandarmadan öğrencilere..
    9. Konya’da çocukların fener alayı..
    10. Çocuk işçiliği ile mücadele toplantısı..
    11. Kahire'nin batısında 7 militan öldürüldü
    12. Kılıçdaroğlu: "Muhtarlar bu toplumun..
    13. "Garanti ile Geleceği Kodla"..
    14. Cizre’de üstyapı çalışmaları devam..
    15. "Vapurdan Tramvaya ücretsiz aktarma"..
    16. AUSDER zirvesinden Kocaeli ödülle döndü
    17. Şimdi Bursa ve Gaziantep zamanı
    18. Şehzadeler’den amatör spora 151 bin..
    19. Çorlu’da Kablo Teknolojileri..
    20. Osmangazi’de aşıklar gecesi
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!