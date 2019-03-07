Çiftçilere 11 milyon TL destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Uygun bulunan 92 adet projeye toplam 11 milyon TL destek sağlanacak. Bu projeler sayesinde bin 65 hektar alanda toprak örtüsünün korunması ve erozyonun kontrolüne katkı sağlanacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD II programı kapsamında kırsala yönelik çevre ve toprağın korunmasını amaçlayan yeni bir destek kaleminin pilot uygulama sonuçları hakkında açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD II programı kapsamında kırsala yönelik çevre ve toprağın korunmasını amaçlayan destek kaleminin pilot uygulama sonuçlarının belirlendiğini açıkladı. Uygulamanın pilot olarak Ankara Beypazarı’nda başlatıldığını aktaran Pakdemirli, "Destek almaya hak kazanan projeler ise belirlendi. Uygun bulunan 92 adet projeye toplam 11 milyon TL destek sağlanacak. Bu projeler sayesinde bin 65 hektar alanda toprak örtüsünün korunması ve erozyonun kontrolüne katkı sağlanacak. Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü Alt Tedbiri kapsamında fiğ veya korunga ekimini yaparak toprak örtüsünü koruyan ve erozyon kontrolüne katkı sağlayan bu projeler 5 yıl boyunca desteklenecek. 5 yılın 3’ünde fiğ ekimi yapan üreticilere hektar başına yıllık olarak 2 bin TL, 5 yıl boyunca korunga ekimi yapan üreticilere hektar başına yıllık olarak 2 bin 300 TL destek ödenecek. Destek miktarları ise her yıl enflasyon rakamlarına göre güncellenecek" dedi.

Bu yeni destek uygulaması ile TKDK tarafından doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine, çevrenin, peyzajın, toprağın ve genetik çeşitliliğin korunmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Desteklenen projeler www.tkdk.gov.tr web adresinden öğrenilebiliyor.