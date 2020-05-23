Çiftçi yılda iki ürün alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin en büyük tarım işletmesi olan ve 70 milyon liralık yatırım bedeline sahip Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 60 bin dekar alanı suyla buluşturacak olan yatırımı hizmete açtı. Bakan Pakdemirli, hayata geçirilen proje sayesinde tek tuşla binlerce dönüm arazinin sulanacağını belirterek, “Dolayısıyla bu arazilerde nadas sistemi kalkacak, ikinci ürün ekilişleri sayesinde bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalitede artış gerçekleşecek. Hububat verimi dekarda 250 kilogramdan 500 kilograma çıkacak ve kalite yükselecek” dedi.

Destekleme ödemeleriyle ilgili müjde verdi

Bakan Pakdemirli, süt ve süt ürünleri ihracatı noktasında Ticaret Bakanlığı ile yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Yine güzel bir haber daha. Ticaret Bakanlığımızla yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde, ülkemizden Çin’e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller kalkmıştır. Hem süt üreticilerimize, hem de süt ürünleri üretici firmalarımıza hayırlı olsun” dedi. Pakdemirli, bir güzel haberi daha olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: “Hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilerimize 6,6 milyar lira destekleme ödemesinin mayıs sonu itibarıyla 5,1 milyar lirasını ödedik. İnşallah haziran ayında da 131 milyon lira besi desteğini ödeyeceğiz. Böylelikle yılın ilk 6 ayı itibariyle toplam hayvancılık desteklemelerinin yaklaşık yüzde 80’i olan 5,23 milyar lira destekleme ödemesini yapmış olacağız.”