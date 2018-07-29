Çiftçi istedi yerlisini üretti
Niğde-Kayseri yolu üzerinde faaliyet gösterecek olan Mehmet Şimşeker Traktörü Bölge Müdürlüğü törenle hizmete açıldı.29 Temmuz 2018 Pazar 09:55
Mehmet Şimşeker, ürettiği yerli ve milli traktörü patatesin anavatanı Niğde’de çiftçilere tanıttı. Şimşeker Traktörleri Niğdeli patates çiftçisinin tarlasına uygun olarak tasarlandı. “Küçükken kamyon ve traktör resimleri çizerdim ve marka kısımlarına ‘Mehmet Şimşeker’ isimleri verirdim. Sonra böyle bir ürün yapmaya karar verdim” diyen Şimşeker, “Bu traktör için kimliğimizi koyduk ortaya, kolay bir olay değil. Firmamız, sermayemiz yerli motor haricinde bütün parçalarımız tamamen yerli. Motor üzerinde de projelerimiz devam ediyor” diye konuştu.
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