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Dünya Çift kol nakli birden! Doktorlar bir ilki başardı
Dünya

Çift kol nakli birden! Doktorlar bir ilki başardı

Yeniakit Publisher
2024-03-08 12:12:00 -
Çift kol nakli birden! Doktorlar bir ilki başardı

Hindistan Delhi'de, tren kazası sonucu 2 kolunu da kaybeden ressama çift kol naklı başarılı bir şekilde gerçekleşti. Bu operasyon, Kuzey Hindistan'da bir ilk oldu.

Hindistan'da 45 yaşındaki bir ressam, 2020 yılında geçirdiği tren kazası sonucu iki kolunu birden kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen bir kadının ailesi, kızlarını organlarını bağışlama kararı alınca ressam için umut ışığı oldu. Ölen öğretmenin böbreği, karaciğeri ve kornealarıyla birlikte 2 kolu da bağışlandı. 

Sir Ganga Ram Hastanesi'nde 12 saatten fazla süren bir operasyonla ölen kadının kolları ressama başarıyla nakledildi. Operasyonun Ocak ayında yapıldığı ve adamın bugün taburcu edildiği belirtildi. 

Ameliyat, Kuzey Hindistan'da yapılan ilk çift kol nakli oldu.

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