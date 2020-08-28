  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Çift erkeklerde tarihin en başarılı tenisçileri Bryan kardeşler emekli oluyor
Spor

Çift erkeklerde tarihin en başarılı tenisçileri Bryan kardeşler emekli oluyor

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:40:03 -
Çift erkeklerde tarihin en başarılı tenisçileri Bryan kardeşler emekli oluyor

İSTANBUL (AA) - Çift erkeklerde tarihin en başarılı tenisçileri 42 yaşındaki Bob ve Mike Bryan kardeşler, profesyonel kariyerlerine son veriyor.

Kardeşinden 2 dakika büyük olan Mike Bryan, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, "İkimiz de artık bunun doğru an olduğuna inanıyoruz. Bu yaşta korta çıkmak ve rekabet etmek çok zor. Hala tenisi çok seviyoruz ama kendimizi buna hazırlamaya çalışmaktan artık o kadar hoşlanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çift erkeklerde tarihin en başarılı tenisçileri olan ABD'li ikizler, 16 grand slam şampiyonluğu yaşadı.

Bryan kardeşler, grand slam, ATP Masters ve olimpiyatlarda toplam 119 kupa kazandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli
Gündem

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimle ilgili çok kritik uyarılarda bulundu.
Mike Tyson Türk filmindeki 2 dakikalık rol için servet istedi
Medya

Mike Tyson Türk filmindeki 2 dakikalık rol için servet istedi

Osman Sekiz filminde 2 dakikalık kavga sahnesinde rol alması istenen Tyson 3 milyon TL ücret istedi.
Libya'da füzeler ateşlendi! Ateşkes resmen bozuldu
Dünya

Libya'da füzeler ateşlendi! Ateşkes resmen bozuldu

Libya'da 21 Ağustos'ta yapılan ateşkes darbeci Hafter'in 12 adet füzeyi ateşlemesi sonrası ihlal edildi. Yaşanan gelişmeyi Libya Ulusal Muat..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı