Çift emekli maaşı alana ikramiye ödenir mi?

Bayram ikramiyelerine enflasyon zammı eklendi ve bayram ikramiyesi 1100 TL oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK); emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Ayrıca SGK’dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenecek. Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlara en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye ödenecek. Örneğin, emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekli, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden bayram ikramiyesi alabilecek. Yani, çift emekli maaşı alana çift ikramiye ödenmeyecek.

Çift emekli maaşı alana çift ikramiye ödenir mi?

Bayram ikramiyesi sadece SGK’dan aylık alanları kapsıyor. Banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmiyor. Bayram ikramiyesinin ilk uygulanmaya başladığında sandıklar bir kereliğine ikramiye verdiler ama sonra bu uygulamadan vazgeçtiler. Bankaların ödemesi için de sandık ile bankanın ortak mutabakata varması gerekiyor.