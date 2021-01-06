Ortodontik tedavinin tek başına çene ve ısırma bozukluklarını düzeltemediği durumlarda cerrahi gerekir. Cerrahi, ortodontik tedavinin uzun vadeli sonuçlarının daha iyi olması için yandaş girişim olarak tedavi süresini kısaltmak amacıyla uygulanabilir. Çeneler yeni yerini aldıktan sonra ortodonti uzmanı, ısırma fonksiyonuna en iyi şeklini verebilir. Çene cerrahisi, bazı durumlarda ortodontinin yanı sıra farklı tedavilerle birlikte uygulanır.

Çift çene ameliyatı sonrası şişlikler ne zaman iner?

Çene ameliyatı sonrasında hastanın yüzü şişebilir. İlk 24 saat içinde ağzında kesi yapılan yerlerden kan sızabilir. Yüzde ve yanaklarda şişlikler, morluklar olacaktır. Bazen bu şişlik ve morluklar ameliyatta yapılan işlemlere ve hastanın özelliklerine göre çok fazla olabilir. Hastanın ağzındaki ve yanaklarındaki şişliklerin bir kısmını engellemek için gece 2-3 yastıkla başını yükseltecek şekilde yatması gerekebilir.

Hasta genelde ameliyat sonrası 1 - 2 gün içinde taburcu edilir. Bu süre hastanın kendini nasıl hissettiğine, ameliyat sonrası ne kadar ödem ve şişliği olduğuna bağlıdır.

Çift çene ameliyatı sonrasında hastanın dişlerinde destek teller ya da plastik splint (kırık kemik uçlarını, eklem çıkığını veya şekil bozukluğu gösteren vücut parçasını sabitlemek için kullanılan plastik veya alçıdan yapılan araç; atel) takılır. Bu splintler hastanın iyileşmesini sağlamak için dişlerini ve çenesini hareketsiz bir şekilde tutmaya, çenenin doğru şekilde yerleşmesine ve cerrahi bölgeyi korumaya yarar. Splint ihtiyacı ise kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Ağız temizliği iyileşmeyi hızlandırdığı için son derecede önemlidir. Hasta, ağzını her yemekten sonra bol suyla çalkalamalı ve doktor tarafından verilen ilaç-gargara solüsyonunu kullanmalıdır. 3-5 gün sonra dişlerini ve diş tellerini temizlemek için çocuk diş fırçasıyla hassas bir şekilde fırçalayabilir. Hasta, diş temizliği sırasında dişetleri ve kesi yerlerinden uzak durmaya özen göstermelidir.

Beslenme şekli, çift çene ameliyatı sonrası bakımında önemli bir yer alır. Duruma göre hastanın 1 hafta 10 gün kadar sıvı gıdalarla ve 2-3 ay kadar da çiğnemeden beslenmesi gerekebilir. Uzman doktor hastanın beslenmesiyle ilgili riayet etmesi gereken tüm kurallarla ilgili bilgi verecektir. Çiğnemeden beslenmeye devam etmek kemikle greftlenmiş alanın iyileşmesinde çok önemlidir. Bu bölgedeki aşırı hareketler hastanın iyileşme sürecini bozabilir ve uzatabilir.

Çene cerrahisi sonrası ağız bölgesine atılan dikişler eriyebilen yapıdadır. Dikişleri temiz tutmak dışında özel bir bakıma ihtiyacı yoktur.

Hasta tedavi sürecini evinde geçirdiği sürece yanında tel kesici ve lastik kesici bir makas bulundurmalıdır. Hastanın ağzı kitliyken (intermaksiller tespit varken) bulantı veya nefes darlığı olursa lastik ve teller hemen kesilmelidir.

Hastanın çene ameliyatı sonrası yüzündeki şişliklerin inmesi zaman alır. 2-3 ay geçmesine rağmen şişliklerin halen var olması normal görülmelidir.