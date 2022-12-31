Çift cam nasıl temizlenir avantajları nelerdir? Kritik malzemeler nelerdir? Pimapen camın içi nasıl temizlenir, lekeler nasıl çıkar?

Çift Cam Nasıl Temizlenir Avantajları Nelerdir?

Son zamanlarda yeni yapılan her evde sıcağı ve soğuğu geçirmemesi nedeniyle yalıtımın kuvvetli olduğu çiftli camlar tercih edilip kullanılmaktadır. Bu son dönem camların en büyük avantajı, ev ve iş yerlerinde ısı yalıtımı konusunda hem yaz hem de kış aylarında büyük avantajlar sağlamaktır. Aynı zaman da ısının yanı sıra ses de geçirmeyen bu camlar sağlıklı bir yaşam alanının oluşmasında olumlu yönde etkilidir.

Çiftli camların pek çok avantajı vardır fakat temizliğinin zor olması gibi bir takım dezavantajları da vardır. Kadınları çok zorlayan bu çiftli cam temizliği bir takım yöntemleri sayesinde çocuk oyuncağı haline gelebilir. Bu yazımızda çiftli cam nasıl temizlenir onu inceleyeceğiz.

Çift Cam Özellikleri Nelerdir?

Kolay bir şekilde kırılabilecek bir yapıya sahip olan camlar genellikle farklı şekillerde ve çeşitlerde olabilmektedir. Örnek verecek olursak, saydam ve yarı saydam, desenli ya da düz olabilir. Cam silis potas adı verilen özel kumun yüksek ısı ve belirli işlemlere maruz bırakılarak şekillendirilmesi ile ortaya çıkar. Türkiye'deki cam fabrikalarında ve dünyada cam kum halinden sıvı hale geldiğinde kademeli olarak soğumaya başladığı için kolay bir şekilde farklı şekillere dönüştürülebilir. Silisyum dioksit, camın saydam olmasını sağlayan ve saydam yapısını koruyan etmendir.

Evde cam nasıl yapılır?

Camı bir araya getiren bileşenler yaklaşık 1500 derece kadar yüksek bir ısıda eritilir.

Bu yüksek sıcaklıkta iyice sıvı hale gelen ve akışkan bir hal alan karışımın sıcaklığı soğumaya başlayıp 1200 derecelere düşürülerek yavaş yavaş şekil verme işlemine başlanır.

Genellikle bu şekil verme işlemi cam türüne göre üfleme, kalıplama, çekme, lif haline getirme, yüzdürme, presleme yöntemleri gibi farklı yöntemlerle değişiklik gösterebilir.

Cam yüksek ısıda olduğu için aniden soğutulmaz, bu durumun sebebi hem güzel şekil vermek hem de ısısı yavaşça azaltılarak camda oluşabilecek çatlakların önlenmiş olmaktır.

Cam içerisinde ki iç gerilmeyi önlemek için cama tavlama işlemi yapılmaktadır.

Camların Hepsi Aynı Değildir

Camların yapı taşı olan bileşenlerinin yoğunluklarına göre cam türleri de değişiklik gösterebilmektedir. Binalarda evlerin ya da iş yerlerin de kullanılan normal sıradan bir camın içerisinde bulunan bileşen yoğunluğu yaklaşık 2,5 g/cm3’ tür. Camların saydam bir halde olmasının sebebi gelen ışığın %80-90 oranında güzel bir şekilde yansıtılabilmesidir. Evlerde kullanılan camlarda yağan yağmura göre suyun aşındırmasına dayanıklı olabilmesi için, camların bileşeninin içerisine bir miktar kireç eklenmelidir. Dünyanın ilk 5 büyük cam üreticisi St Gobain, Asahi, Owens-Illinois, Arc, Solvay gibi şirketlerdir. Kristal cam ise, nispeten yüksek kırılma indisine ve düşük Abbe sayısına (yüksek dağılım) sahip optik camdır. Cam-seramikler (CS'ler), bir camın kristalleştirilmesiyle elde edilmektedir. Kolay şekil alabilen volkanik cam: Obsidyen, ekstrüzif bir magmatik bir kaya olarak oluşan doğal olarak oluşan volkanik bir cam formudur.

Camlar genellikle yüksek basınca dayanıklıdır ancak sert bir cisim ile karşı karşıya kaldıklarında kırılmalara da çok açıktır. Camın katılaşması esnasın da silikatlar düzenli bir şekilde birleşemediği için camlar dışarıdan şiddetli bir darbe aldığında hemen kırılmaya meyilli olabilir.

Camların kullanılma alanlarına ve şekillerine göre levha camlar (pencere, mat, kristal, güneş kontrol camları), güvelik gerektiren temperlenmiş camlar, duvar tuğlalar, cam kiremitler, cam köpüğü, mozaik camlar ismini alırlar.

Çift Camın Avantajları Nelerdir?

Evlerde ve iş yerlerin de çiftli cam tercih edip kullandığınızda, tekli camın diğer özelliklerini iki katına çıkarmış olursunuz. Isı yalıtımı, camların dayanaklığı, ses yalıtımı gibi tüm özellikler de çiftli cam gibi çift etki gösterip artacaktır. Tek cam kullandığınız zaman ışığı geçirme oranı ne kadarsa çift cam da ışığın yansıması aynı oluyor lakin bu iki cam arasında ki en büyük fark ışığın rahatsız edici keskinliği çiftli camda daha da azalıyor. İçerisi ile dışarının havasını dengede tutmuş olduğu için, özellikle kış aylarında yakıttan oldukça büyük avantaj sağlıyor. Tekli camda ısı geçirme 6 kcal/m2 iken, 12 mm’lik bir çiftli camda ısı yalıtımı ve ısı geçirme seviyesi 2,3 kcal/m2 kadardır. Tekli cama göre çiftli camın nerdeyse %60 oranında daha fazla ısı koruması sağlamış olmaktadır.

Çiftli camın ısı yalıtımının yanı sıra bir diğer avantajı da dışarıdan gelen yüksek sesi bazı durumlarda yok edecek kadar azaltmasıdır.

Tek camda ses yalıtımı ve ses tutma oranı yaklaşık 30 dB, 12 mmdir. Çiftli camda ise 32 Db, 20 mm çiftli camda ise bu durum 45 Db dir. Bu da yağmurun, gök gürültüsünün, sokakta ki hayvan seslerinin ya da diğer rahatsız edici seslerin odanıza ulaşmasını ve sizi rahatsız etmesini evdeki yaşam alanınızı etkilemenin önüne geçeceği anlamına gelmektedir.

Çift Cam Temizliği Nasıl Yapılmalı?

Eğer bir apartmandaysanız ve yüksek katlı bir binada oturuyorsanız camların temizlenmesi ve silinmesi oldukça zorlayıcı ve tehlikeli olabilmektedir. Camları temizlerken aşağıya doğru sarkmamak, hayatı tehlikeye atmamak gereklidir. Yüksek kattaki camları temizlerken için ilk olarak önlem almanızı ve belinize bir emniyet halatı bağlayıp ondan sonra camları silmenizi öneririz. Çift camı temizlemek biraz daha sıkıntılı olabilmektedir fakat bu durum için üretilen mıknatıslı bezlerden kullanmayı deneyebilirsiniz. Bu bezlerin en büyük özelliği, Camın biri iç tarafa diğeri dış tarafa konur. Siz içerden camı silerken dışarı camda bulunan bezde iç tarafta yaptığınız işlemin aynısını yaparak hareket etmeye başlayacaktır.

Bu bezler sayesinde hem cam silme sürenizi normale göre daha fazla kısaltırsınız hem de canınızı tehlikeye atmamış olursunuz. Mıknatıslı bezlerin yanı sıra alternatif olarak saplı fırçaları da kullanabilirsiniz.

İlk önce sirkeli suyla ya da cam sil ile sildiğiniz camı, bir kez de fırçanın başına bir bez geçirerek silebilirsiniz.

Böylelikle ve uzanmakta güçlük çektiğiniz, kolunuzun ulaşamadığı yerlere kolay bir şekilde ulaşabilir ve camınızı güzelce temizleyebilirsiniz.

Camı genellikle deterjan gibi kimyasallarla silmek yerine daha önceden bir kap içerisinde hazırlayacağınız ılık su, sirkeli su, cam sil gibi camın kimyasal yapısını bozmayacak ürünlerle temizlemeniz camın ömrü için oldukça önemlidir.

Camı parlattığı için ve çok iyi temizlediği için yalnızca gazete kullanan hanımlar vardır fakat gazeteyi çok sık kullandığınız da, camınız çok hızlı bir şekilde çizilmeye ve bu çizikler yüzünden lekeli gözükmeye başlayacaktır.

Bu sebeple gazete yerine pamuklanmayan cam temizliği için özel üretilmiş bezleri tercih edebilirsiniz.

Kısa soru ve cevaplar...

Camdaki buğu lekesi nasıl çıkar?

Bu noktada akla gelen ilk yöntem araç klimasını çalıştırmak oluyor. Aracınızın klimasını ön cama ve yan camlara doğru yönlendirerek kısa bir süre çalıştırdıktan sonra camdaki buğulanmaları ortadan kaldırabilirsiniz. Buğuyu yok etmenin bir diğer yolu da camları hafifçe aralamak.

Fırının iki cam arası nasıl temizlenir?

Fırın camına yaklaşık ¾ su bardağı sıcak su dökün ve üzerini kabartma tozu ile tamamen örtün. 30 saniye bekleyin ve sonra bir alüminyum folyo topunu buruşturup ovmaya başlayın. Çok bastırmadan ovalasanız bile yağ lekelerinin kaybolmaya başladığını göreceksiniz.

Çift camın içindeki lekeler nasıl çıkar?

Camda oluşan kireç lekelerinin sirkeli su ya da limon suyu ile çıkması mümkündür. Eğer camlarınızda kireç lekesi olursa bir deterjanlı su ile de bu kireçleri silebilirsiniz.

Pimapen camın içi nasıl temizlenir?



İlk aşamada öncelikle kâğıt havlu kullanılarak pervazların kenarlarında bulunan tozların alınması gerekir. Daha sonrasında pervazlara karbonat dökülerek üzerine beyaz sirke eklenir. Sirkenin eklenmesiyle birlikte karbonat köpürerek kirlerin çıkmasını sağlamaktadır.