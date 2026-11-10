Çift 200 MP kamera ve ikinci ekran! Xiaomi 18 Pro serisinin tanıtım tarihi açıklandı

Xiaomi, Çin'de eylül sonunda tanıttığı Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerini 17 Kasım'da Paris'te düzenleyeceği etkinlikle küresel pazara sunacağını duyurdu.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisi, Çin'in ardından dünya pazarına açılıyor. Şirket, Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max için küresel tanıtım tarihini resmen açıkladı.

Modeller ilk olarak eylül ayının sonunda Çin'de kullanıcılarla buluşmuştu. Şimdi sıra küresel lansmanda.

XİAOMİ 18 PRO KÜRESEL TANITIMI NE ZAMAN?

Küresel tanıtım etkinliği 17 Kasım Salı günü, Paris'te yapılacak. Etkinlik Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.

Lansman, Xiaomi'nin YouTube ve X hesapları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

LEİCA İMZALI ÇİFT 200 MP KAMERA

Xiaomi 18 Pro serisinin en dikkat çekici özelliği, Leica ile birlikte geliştirilen çift 200 megapiksellik kamera sistemi. Telefonların arka yüzünde ayrıca ikinci bir ekran bulunuyor.

Xiaomi, arka ekranın kullanıcılara çeşitli kişiselleştirme seçenekleri sunduğunu belirtiyor. Seri, iki farklı ekran boyutuyla satışa çıkacak.

Xiaomi, etkinlikte yalnızca Pro ve Pro Max modellerinin yer alacağını doğruladı. Standart Xiaomi 18 ile Ultra modelinin bu lansmanda tanıtılması beklenmiyor.

Şirketin duyurusunda yer alan "daha fazla sürpriz" ifadesi ise dikkat çekti. Bu ifadenin, henüz küresel pazara sunulmayan 41 mm'lik Xiaomi Watch S5 akıllı saate işaret edebileceği konuşuluyor.

FİYAT VE SATIŞ DETAYLARI

Xiaomi 18 Pro serisinin küresel fiyatları henüz açıklanmadı. Fiyat ve satış bilgilerinin 17 Kasım'daki etkinlikte paylaşılması bekleniyor.