Cide’de iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kastamonu’nun Cide ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Burcu Erdemir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Cide-Kastamonu kara yolu üzerindeki Hastane Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 AL 8813 ve 34 RT 6164 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Cide-Kastamonu karayolu üzerindeki Hastane Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 AL 8813 ile 34 RT 6164 plakalı iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Burcu Erdemir (42), Fatma Çoroğlu (45), Fatma Çetinkaya (64) ve Sadettin Çetinkaya (67), sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Burcu Erdemir’nin durumunu ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.