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Gündem ‘Ciddiye almıyoruz’ demişti! Aslı Baykal’dan cevabını aldı
Gündem

‘Ciddiye almıyoruz’ demişti! Aslı Baykal’dan cevabını aldı

Aslı Baykal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisiyle ilgili söylediği “Ciddiye almıyoruz” sözlerine “Beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim” şeklinde yanıt vererek ‘Ciddiyetsiz genel başkan’ ifadesi kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 11:35:00 - 2022-12-14 11:38:45
‘Ciddiye almıyoruz’ demişti! Aslı Baykal’dan cevabını aldı

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisiyle ilgili söylediği “Ciddiye almıyoruz” sözlerine “Beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim” diye yanıt verdi.

Aslı Baykal’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Kılıçdaroğlu’nun beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim ki ondan ciddiyet bekleyeyim… Benim muhatabım değildir. Muhatabım partisi ve ülkesi, bu ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden tehlikeye atılan CHP seçmenidir.”

Aslı Baykal son dönemde CHP’ye ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

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Yorumlar

Seçmen

Bay Kemal neden sürekli  ülkelerine gidiyor Bi yetkisi olmadığı halde ille gidecekse Türk ülkelerine Müslüman ülkelerine gitse ya görelim nekadar samimi.

Hasel

Aslı Baykalın açıklamasına aynen katılıyorum.
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