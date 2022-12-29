Çiçeklerinizi muz kabuğu ile coşturun
Çöpe attığımız pek çok şey, aslında çok işe yarıyor olabilir. Bunlardan biri de muz kabuğu… Evinizdeki çiçeklerin daha sağlıklı olmalarını ve hızlı büyümelerini istiyorsanız, muz kabuklarını kullanabilirsiniz.
Muz kabukları, potasyum kaynaklarıdır. Özellikle güllerinizi coşturmak isterseniz, muz kabukları size fazlasıyla yardımcı olacaktır.
Muz kabukları ayrıca, çiçeklerin yapraklarının tozunu temizlemek ve parlatmak için de çok faydalıdır.
Muz kabuğunun iç kısmını çiçek yapraklarını silmek için kullanabilir sonra da bu kabukları parçalara ayırıp çiçeklerinizin dibine koyabilirsiniz.
Çiçeklerin toprağına koyduğunuz muz kabukları, çiçeklerinizi besleyerek daha sağlıklı ve hızlı büyümelerini sağlar.
hayatkolay.com'un haberine göre; çiçek toprağına konulan muz kabukları aynı zamanda, çiçek zararlılarının da uzak durmasını sağlar, böcek istilasından kurtulursunuz.