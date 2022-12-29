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Kadın - Aile Çiçeklerinizi muz kabuğu ile coşturun
Kadın - Aile

Çiçeklerinizi muz kabuğu ile coşturun

Çöpe attığımız pek çok şey, aslında çok işe yarıyor olabilir. Bunlardan biri de muz kabuğu… Evinizdeki çiçeklerin daha sağlıklı olmalarını ve hızlı büyümelerini istiyorsanız, muz kabuklarını kullanabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 18:07:00 -
Çiçeklerinizi muz kabuğu ile coşturun

Muz kabukları, potasyum kaynaklarıdır. Özellikle güllerinizi coşturmak isterseniz, muz kabukları size fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Muz kabukları ayrıca, çiçeklerin yapraklarının tozunu temizlemek ve parlatmak için de çok faydalıdır.

Muz kabuğunun iç kısmını çiçek yapraklarını silmek için kullanabilir sonra da bu kabukları parçalara ayırıp çiçeklerinizin dibine koyabilirsiniz.

Çiçeklerin toprağına koyduğunuz muz kabukları, çiçeklerinizi besleyerek daha sağlıklı ve hızlı büyümelerini sağlar.

hayatkolay.com'un haberine göre; çiçek toprağına konulan muz kabukları aynı zamanda, çiçek zararlılarının da uzak durmasını sağlar, böcek istilasından kurtulursunuz.

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