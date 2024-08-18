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Sağlık Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu?
Sağlık

Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu?

Yeniakit Publisher
2024-08-18 09:19:00 -
Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu?

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Maymun çiçeği virüsü konusunda merak edilenleri anlattı. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık sisteminin bu virüse de hazırlıklı olduğunu ifade ederek çiçek aşısı olanların yüzde 85 oranında korunduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Maymun çiçeği virüsü konusunda merak edilenleri anlattı. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık sisteminin bu virüse de hazırlıklı olduğunu ifade ederek çiçek aşısı olanların yüzde 85 oranında korunduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, canlı yayında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Maymun çiçeği virüsünün Covid gibi olmadığını belirterek "RNA virüsü değil, DNA virüsü. Ne demek? Yani farklı bir virüs çeşidi bu" dedi.

Sağlık bakanı, bilim insanlarının bu virüsün agresif seyredeceğini düşünmediğini belirterek 2022-2023 yılında bu hastalık için acil durum ilan edildiğini, o zaman Türkiye'de de birkaç vaka görüldüğünü ancak 2024'te vaka görülmediğini ifade etti.

'Yayılıp yayılmayacağı konusunda bir netlik yok'

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hastalıkla ilgili Bilim Kurulu oluşturulduğunu, alınacak önlemlerin konuşulduğunu belirterek şöyle devam etti:
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"Eğer gelirse ülkemize nasıl bir önlem alınması gerekir? Gelmeden nasıl bir önlem alacağız? Gelirse ne yapacağız? Bunlarla ilgili bütün planlamalarımız ve hazırlığımızı yaptık. Bu bilim kurulu, bununla mücadele rehberi esasına bu. Hastalıkla mücadelenin rehberi. Zaten Dünya Sağlık Örgütü esasında ilanında bunu söylüyor. Hazırlıklı olun ama yayılıp yayılmayacağı konusunda bir netlik yok çünkü lokalize kalıyor genelde Afrika'da bu hastalık."

1980'e kadar çiçek aşısı olmayan yok'

1980'e kadar da ülkemizde zaten çiçek aşısı olmayan yok biliyorsunuz. Ama yine de biz her türlü önlemimizi alıyoruz. Bugün bizim bakanlığımızdaki bilim kurulumuzun ilan ettiği rehber, 'Nasıl davranacağız? Hastalık nedir? Nasıl dolaşıyor?' Bunların hepsini rehberimizde yayınladık. Ve nasıl mücadele edeceğimizi, ne yapacağımızı da orada ayrıntılı bilim insanları tarafından belirlendi. Bu rehberi bizim web sayfalarımızdan ulaşabilirler."

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