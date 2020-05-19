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Yerel

Çiçek açan "yabani orkideler" görsel şölen sunuyor

Kahramanmaraş’ta hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyir etmesiyle çiçek açan yabani orkideler görsel bir şölen sunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 08:47:05 -
Çiçek açan "yabani orkideler" görsel şölen sunuyor

Kahramanmaraş’ta hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyir etmesiyle çiçek açan yabani orkideler görsel bir şölen sunuyor.


Kahramanmaraş’ta Çukurhisar, Andırın-Çığşar ve Göksun-Mehmetbey bölgelerinde çiçek açan orkideler, fotoğraf sanatçılarını ve doğaseverleri kendine çekiyor.


Koruma altındaki orkidelerin çiçek açmasıyla bölgeye giden doğaseverlerden Cafer Akbaba, “Burası Çukurhisar Vadisi. Burası orkidenin memleketi aslında. Toplanması, götürülmesi yasak koruma altında. Buna rağmen orkideleri sökmek için gelen insanlar var ama koruyucularımız müdahale ediyor” dedi.


Orkidenin güzelliğini ve kokusunu çekmek için bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, bu güzelliklerin gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için doğaya saygılı olunmasını istediler.

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