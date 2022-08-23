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Spor Cicaldau'ya resmi teklif
Spor

Cicaldau'ya resmi teklif

Sivasspor, Galatasaraylı Cicaldau'ya resmi teklif sundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 18:02:00 -
Cicaldau'ya resmi teklif

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, orta saha transferi için harekete geçti.

Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'da bu sezon geride kalan 3 lig maçının sadece birinde sonradan oyuna giren Alexandru Cicaldau için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Sivasspor'un Rumen futbolcu için teklifinin kiralık olduğu öğrenildi.

Öte yandan İtalyan basını da, Sampdoria'nın, 25 yaşındaki futbolcu için somut bir teklifinin olduğunu duyurdu. Sampdoria'nın, transfer için Galatasaray'a 5 milyon euro önerdiği ancak bu rakamın geri çevrildiği belirtildi.

Galatasaray'ın, geçen sezon 6.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı futbolcu için beklentisinin 7.5 milyon euro olduğu ifade edildi.

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