  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cicaldau'nun pozisyonunu bozan hakemden pes dedirten açıklama
Spor

Cicaldau'nun pozisyonunu bozan hakemden pes dedirten açıklama

Marsilya- Galatasaray maçının hakemi Pawel Raczkowski, Cicaldau'nun kaleye vurmasını engelledi. Pozisyon hakkında yorum yapan Raczkowski, "Şanssızlık" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 08:43:00 -
Cicaldau'nun pozisyonunu bozan hakemden pes dedirten açıklama

Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kalırken, 4 puanla gruptaki liderliğini korudu.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, mutlak gol şansının hakem tarafından engellendiğini söyledi.

Fatih Terim şu ifadeleri kullandı:

"Beğendiğim bir skor oldu. Marsilya ile Marsilya'da değil, herhangi bir yerde oynamak zor. İyi analiz ettik. Dersimize iyi çalıştık. Cengiz'le beraber iki kenarı çok geniş kullanan bir takım. Çok adamla hücum yaptıkları için iki kenarı kenarda değil, içeride yanındaki oyuncularla beraber Berkan'la iyi kapattık. Berkan, Patrick ve Kerem orayı iyi kapattı. Alex ve Taylan ile orta sahada onları durdurduk. Takım kazandığımız toplardan sonra bol pas yaparak, oyunu sete çevirerek rahat çıktık. Her zaman 45 - 46 - 48 yediğimiz golü atsak farklı olurdu. Cicaldau boş kaleye vuracaktı ama hakeme takıldı. Kale boş kaleci yok. Hakeme gösterdik, 'Şanssızlık' dedi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay