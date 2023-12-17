Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki yıkım görüntülendi!
Katil İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na bugün düzenlediği saldırıda en az 20 Filistinli hayatını kaybederken, Batı Şeria’da bulunan Nur Şems Mülteci Kampı’na düzenlenen saldırıda da 5 Filistinli şehit oldu.
7 Ekim'den bu yana Gazze'yi aralıksız bombalayan siyonist İsrail, yerlerinden edilmiş yüz binlerce Filistinlinin sığındığı noktaları da vuruyor.
En az 20 şehit, yüz yaralı!
İsrail ordusu bu sabah saatlerinde Cibaliye Mülteci Kampı’nda Shehab ailesine ait daireyi hedef aldı.
Saldırıda en az 20 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.
Öte yandan Batı Şeria’daki Nur Şems Mülteci Kampı’na da saldırı düzenleyen katiller, 5 Filistinliyi şehit etti.
Cibaliye Mülteci Kampı'nın son durumu görüntülendi. Yakınları şehit olan Filistinli bir vatandaşın kaydettiği video kamptaki yıkımın boyutunu ortaya koydu.
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