  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sanatçı müsveddeleri iyi okusun! Perihan Savaş'tan bomba itiraflar

Fatih Portakal, canlı yayında AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı! O ismi duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Esir skandalının ardından Netanyahu'dan yeni 'katliam' mesajı!

Sağlık Bakanı Koca: Vatandaşlarımdan helallik isterim!

Hafize Gaye Erkan'ın 'Sadık Abi'si kim? Ne kadar maaş alıyor? İşte Merkez Bankası Başkanı ile ilgili bomba gerçekler

Ortalığı yangın yerine çevirecek kulis! Erdoğan, İstanbul’da İmamoğlu'nun karşısına o ismi çıkarıyor! Tüm Türkiye ters köşe olacak

PKK'ya ağır darbe! Şirvan Hasan sarı torbada

Ucuz altını duyan, oraya koştu! Sıranın başı sonu gözükmedi! Bakın ne kadara verdiler! Şok olacaksınız

Özgür Demirtaş’la ilgili şok iddia! Birileri ağzının içine bakıyordu! Yer yerinden oynayacak

Planlarını açık açık yazdılar! İsrailli şirketlerden alçak ‘Gazze’ reklamı
Gündem Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki yıkım görüntülendi!
Gündem

Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki yıkım görüntülendi!

Yeniakit Publisher
2023-12-17 21:28:00 - 2023-12-17 21:49:18

Katil İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na bugün düzenlediği saldırıda en az 20 Filistinli hayatını kaybederken, Batı Şeria’da bulunan Nur Şems Mülteci Kampı’na düzenlenen saldırıda da 5 Filistinli şehit oldu.

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi aralıksız bombalayan siyonist İsrail, yerlerinden edilmiş yüz binlerce Filistinlinin sığındığı noktaları da vuruyor.

En az 20 şehit, yüz yaralı!

İsrail ordusu bu sabah saatlerinde Cibaliye Mülteci Kampı’nda Shehab ailesine ait daireyi hedef aldı.

Saldırıda en az 20 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

Öte yandan Batı Şeria’daki Nur Şems Mülteci Kampı’na da saldırı düzenleyen katiller, 5 Filistinliyi şehit etti.

Cibaliye Mülteci Kampı'nın son durumu görüntülendi. Yakınları şehit olan Filistinli bir vatandaşın kaydettiği video kamptaki yıkımın boyutunu ortaya koydu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doktorlar Gazze için kanlı önlükle yürüdü
Doktorlar Gazze için kanlı önlükle yürüdü

Gündem

Doktorlar Gazze için kanlı önlükle yürüdü

Gazze daha önce hiç görülmemiş açlık kriziyle karşı karşıya!
Gazze daha önce hiç görülmemiş açlık kriziyle karşı karşıya!

Dünya

Gazze daha önce hiç görülmemiş açlık kriziyle karşı karşıya!

Fransız milletvekili: Gazze'de suç işleyen Fransız asıllı askerler adalete hesap vermeli!
Fransız milletvekili: Gazze'de suç işleyen Fransız asıllı askerler adalete hesap vermeli!

Dünya

Fransız milletvekili: Gazze'de suç işleyen Fransız asıllı askerler adalete hesap vermeli!

Gazze'ye atılacak bombaların üzerine ismini yazdılar! Cenk Uygur'dan İsrail hadsizliğine sert tepki!
Gazze'ye atılacak bombaların üzerine ismini yazdılar! Cenk Uygur'dan İsrail hadsizliğine sert tepki!

Gündem

Gazze'ye atılacak bombaların üzerine ismini yazdılar! Cenk Uygur'dan İsrail hadsizliğine sert tepki!

Avrupa Gazze için sokaklara dökülüyor! Paris'te 'ateşkes' yürüyüşü
Avrupa Gazze için sokaklara dökülüyor! Paris'te 'ateşkes' yürüyüşü

Dünya

Avrupa Gazze için sokaklara dökülüyor! Paris'te 'ateşkes' yürüyüşü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23