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Dünya CIA'ya bir yıldız daha eklendi! Rusya ayrıntısı dikkat çekti
Dünya

CIA'ya bir yıldız daha eklendi! Rusya ayrıntısı dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2023-06-02 04:03:00 -
CIA'ya bir yıldız daha eklendi! Rusya ayrıntısı dikkat çekti

CIA'in görev başında öldürülen her ajanı için iliştirdiği yıldız sayısı 1 artarak 140'a çıktı. Yeni yıldız Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki karargahı vurması sonrası geldi.

CIA'nın "Yıldızlar Mezarlığı" olarak bilinen anıtı, CIA'nın Virginia'daki merkez binası olan Langley'de bulunur.

Anıt, görev başında hayatını kaybeden CIA ajanlarının anısını yaşatmak amacıyla özel olarak inşa edilmiştir.

CIA, görevleri sırasında hayatını kaybeden her ajan için anıtın üzerine bir yıldız yerleştirerek onları onurlandırmaktadır. Yıldızlar, anıtın duvarlarına eklenir ve ajanların isimleriyle birlikte anıtın kalıcı bir parçası haline gelir.

CIA'nın Yıldızlar Mezarlığı'na bir yıldız daha eklendi. Bununla birlikte yıldız sayısı 140'a çıktı. Yeni ekleme Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Askeri İstihbarat Karargahı'nı vurmasının ardından geldi.

Daha önce Rusya'nın Mariupol'ü ele geçirdiğinde de eklenmişti.
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