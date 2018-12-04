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CIA'in okları bin Selman'ı gösterdi

CIA, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine, sadece Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından yeşil ışık yakılmış olabileceğini "yüksek inançla" değerlendirdiği bildirildi.

04 Aralık 2018 Salı 15:26
CIA'in okları bin Selman'ı gösterdi

CNN'in ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, CIA'nin Kaşıkçı cinayetinde Muhammed bin Selman'ın rolüne ilişkin "yüksekinanca" sahip olduğu belirtildi.

"Deliller o kadar ikna edici ki..."

Eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, CNN'e yaptığı değerlendirmede, "İstihbarat topluluğu bir bulguya, bir değerlendirmeye 'yüksek inanç' duyduğunda, buna inanabilirsiniz. Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı'dan kurtulunması için doğrudan talimat verdiğini yansıtan bir video olmasa da çok sayıda kaynaktan gelen deliller o kadar ikna edici ki sanırım delillere yüksek inanç duyulmasına neden oldular." ifadesini kullandı.

Clapper, kendisi ve meslektaşlarının Rusların ABD'de 2016'da başkanlık seçimine müdahale ettiğini "yüksekinanç" göndermesiyle değerlendirdiklerini hatırlatarak, bunun "somut delil veya kesin sonuca" yakın bir terminoloji olduğunu kaydetti.

"Evet, Kaşıkçı'yı öldür"

Teşkilatın eski Rusya operasyonları başkanı Steve Hall da Veliaht Prens'in "Evet, Kaşıkçı'yı öldür" dediği bir konuşma kaydedilse bile, bunun analitik bir veri içereceğini belirterek, "CIA veya NSA ya da herhangi bir istihbarat örgütünün DNA türünden bir kanıtla gelmesi gerektiği fikrinin hatalı bir varsayım olduğunu hem siyasetçiler hem de istihbaratçılar bilir." diye konuştu.

CIA Direktörü Gina Haspel, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bugün ABD Senatosunu bilgilendirecek.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydını dinlemediğini ancak kaydın çevirisini okuduğunu açıklamış, ABD yönetiminin değerlendirmesinde bir değişiklik olmadığını ve cinayetin kimin tarafından işlendiğine ilişkin henüz ellerinde net bir sonuç olmadığını öne sürmüştü.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:26
  1. CIA
  2. CNN
  3. Muhammed bin Selman
  4. Cemal Kaşıkçı

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