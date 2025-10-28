CIA tuzağı bozuldu. Venezuela “Sahte bayrak”ı engelledi

Venezuela, Trinidad'da demirlemiş bir ABD savaş gemisine saldırmak için CIA'nın "sahte bayrak" komplosunu engellediğini duyurdu.

Caracas yönetimi, saldırının ardından ülkesinin suçlanarak ABD müdahalesine zemin hazırlanmasının planlandığını öne sürdü.

ABD GEMİSİNE SALDIRI PLANI ORTAYA ÇIKARILDI

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Trinidad hükümetini bilgilendirdiklerini belirterek, "CIA tarafından finanse edilen bir suç şebekesinin ülkemizde yürüttüğü gizli operasyon çökertildi" dedi.

Gil, söz konusu komplonun Port of Spain limanında demirli bulunan ABD Donanması'na ait USS Gravely adlı savaş gemisine yönelik olduğunu paylaştı.

CIA BAĞLANTILI PARALI ASKERLER TUTUKLANDI

Caracas yönetimi, iddianın açıklanmasından bir gün önce CIA ile bağlantılı olduğu öne sürülen paralı askerlerin yakalandığını bildirmişti.

Gil, operasyonun Venezuela topraklarında devam ettiğini ve "ülke egemenliğine yönelik gizli faaliyetlerin ortaya çıkarıldığını" sözlerine ekledi.

TRUMP: OPERASYONU ONAYLADIM

ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce Venezuela'da gizli bir operasyonu onayladığını ve "ülke içinde sınırlı askeri hareketliliğin değerlendirildiğini" söylemişti.

Washington yönetimi, son aylarda "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle Karayipler'de operasyonlar yürütüyor. ABD donanması, bölgedeki 10 farklı hedefe saldırı düzenlemiş, 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Venezuela ise bu operasyonların asıl amacının Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu devirmek olduğunu savunuyor.

GERİLİM DENİZDE TIRMANIYOR

ABD'nin Karayipler'e konuşlandırdığı yedi savaş gemisine, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un da katılacağı açıklandı.

Söz konusu gemilerden biri olan USS Gravely, Pazar günü Trinidad ve Tobago'nun başkenti Port of Spain'e dört günlük bir ziyaret için demir atmıştı.

Ziyaret kapsamında ABD ile yerel kuvvetlerin ortak askeri tatbikatlar düzenleyeceği belirtilmişti.

ABD SENATÖRÜNDEN MADURO'YA UYARI

Florida Senatörü Rick Scott, Maduro'nun "günlerinin sayılı olduğunu" söyleyerek, "Eğer onun yerinde olsaydım, şu anda Rusya veya Çin'e giderdim" dedi.

Scott, CBS'e verdiği röportajda ABD'nin Venezuela'yı işgal edeceğine inanmadığını, ancak "içeride ya da dışarıda yakında bir şeylerin olacağını" öngördüğünü belirtti.