CIA İran'da 'vatan haini' arayışında!
Dünya

CIA İran'da 'vatan haini' arayışında!

CIA İran'da 'vatan haini' arayışında!

Central Intelligence Agency (CIA), İran’daki potansiyel bilgi kaynaklarına ulaşabilmek amacıyla Farsça olarak güvenli iletişim yöntemlerini anlatan bir mesaj yayımladı.

Central Intelligence Agency (CIA), İran’daki potansiyel bilgi kaynaklarına ulaşabilmek amacıyla Farsça olarak güvenli iletişim yöntemlerini anlatan bir mesaj yayımladı.

Sosyal medya platformları X, Instagram ve YouTube üzerinden paylaşılan mesajda, İran’daki kişilere CIA ile güvenli şekilde nasıl iletişim kurulabileceğine ilişkin öneriler sunuldu. Paylaşımın kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştı.

Mesajda, VPN kullanılması, kimlik tespitini zorlaştıran cihazların tercih edilmesi, özel internet tarayıcılarının kullanılması ve internet geçmişinin silinmesi gibi güvenlik önlemlerine yer verildi.

CIA ayrıca kullanıcıların teşkilatın resmi internet sitesi veya kimliği gizlemeye yönelik özel araçlarla erişilebilen "karanlık ağ" (darknet) üzerinden iletişime geçebileceğini belirtti.

Söz konusu paylaşım, ABD ile İran arasındaki gerilimin arttığı ve Washington’un Orta Doğu’daki askeri varlığını önemli ölçüde artırdığı bir dönemde yapıldı.

 

ABD Başkanı Donald Trump, son aylarda İran’a yönelik askeri seçeneklerin gündemde olduğunu ifade etmiş, taraflar arasında nükleer programa ilişkin yeni görüşmelerin yapılması planlandığı açıklanmıştı.

Öte yandan İran’da son dönemde rejim karşıtı protestoların yeniden gündeme geldiği, hafta başında Tahran’daki bazı üniversitelerde öğrenci gösterileri düzenlendiği bildirildi.

CIA, daha önce Rusça, Çince, Korece ve diğer dillerde de benzer içerikler paylaşmıştı. Kurum yetkilileri, bu tür kampanyaların hedef ülkelerde ilgi gördüğünü ve etkili olduğunu ifade ediyor.

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Mepa News

