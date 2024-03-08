  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mete Yarar'dan Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili olay çıkış: O kadar tuhaf bir yere geldi ki buna ne denir?

Son dakika... İsveç NATO üyesi oldu!

Hizmeti bitirdi reklamı getirdi! Ekrem giderayak kasayı boşaltıyor

Fransa'dan Rusya'ya karşı mücadele: 7 Mart Moldova'da yeni iş birliği imzaladı! Çatışma an meselesi

ABD raporlarında ortaya çıktı! 30 milyar varillik petrol Türkiye'yi bekliyor, Abdülhamid her an yola çıkabilir

ABD basınında haberi duyurdular! İsrail'in planı: işgali altındaki Batı Şeria'da 15 yasa dışı yol inşa etti

Haluk Özdil “Altında deprem geliyor” diyerek duyurdu! Herkes hazır olsun, o tarihte gram altın 4 bin lira olacak

Yapay zeka hata verdi, Özgür Özel yine rezil oldu

Türksat anlaşmaya vardı: Gazze'ye yardım gemisi dünyaya bağlanacak! Türkiye'den bir adım daha, yankıları sürüyor

BAYKAR fabrikasını vuracağını duyuran Rusya'dan sürpriz adım! Görüntüleri tüm dünyaya servis ettiler
Dünya CIA Direktörü Orta Doğu'da!
Dünya

CIA Direktörü Orta Doğu'da!

Yeniakit Publisher
2024-03-08 04:10:00 -
CIA Direktörü Orta Doğu'da!

CIA Direktörü Bill Burns, Gazze'de mücahid Hamas ile katil İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri kapsamında Orta Doğu'ya gitti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'ün, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabalar kapsamında Orta Doğu’ya gittiği bildirildi.

ABD basınının istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, çarşamba günü Mısır'da temaslarda bulunan Burn, perşembe günü ise Katar’ı ziyaret etti. ABD basını, Burns'ün Orta Doğu ziyaretinin İsrail’i kapsamadığı iddia ederken, Mısır ve İsrail istihbarat şefleri ile Katar başbakanının katılımıyla yapılacak "dörtlü" bir toplantının da Burns'ün gündeminde olmadığını yazdı.

Katar Başbakanı ile görüşmüştü!

Burns, bu hafta başında Washington'da Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bir araya gelmişti. Burns'ün daha önce de Katar, Mısır ve İsrailli yetkililerle toplantılar gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştı.

Gazze'de can kaybı 30 bine ulaştı! Gözler Ramazan ayı öncesi geçici ateşkeste
Gazze'de can kaybı 30 bine ulaştı! Gözler Ramazan ayı öncesi geçici ateşkeste

Gündem

Gazze'de can kaybı 30 bine ulaştı! Gözler Ramazan ayı öncesi geçici ateşkeste
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gıda yardımı bekleyen sivillere saldırının ardından Biden'dan ateşkes açıklaması!
Gıda yardımı bekleyen sivillere saldırının ardından Biden'dan ateşkes açıklaması!

Dünya

Gıda yardımı bekleyen sivillere saldırının ardından Biden'dan ateşkes açıklaması!

Katil sevici ateşkes çağrısı yapıyor! Beslemesi katliama devam ediyor
Katil sevici ateşkes çağrısı yapıyor! Beslemesi katliama devam ediyor

Dünya

Katil sevici ateşkes çağrısı yapıyor! Beslemesi katliama devam ediyor

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri sona erdi! 'Netenyahu istemiyor'
Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri sona erdi! 'Netenyahu istemiyor'

Gündem

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri sona erdi! 'Netenyahu istemiyor'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23