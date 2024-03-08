CIA Direktörü Orta Doğu'da!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'ün, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabalar kapsamında Orta Doğu’ya gittiği bildirildi.

ABD basınının istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, çarşamba günü Mısır'da temaslarda bulunan Burn, perşembe günü ise Katar’ı ziyaret etti. ABD basını, Burns'ün Orta Doğu ziyaretinin İsrail’i kapsamadığı iddia ederken, Mısır ve İsrail istihbarat şefleri ile Katar başbakanının katılımıyla yapılacak "dörtlü" bir toplantının da Burns'ün gündeminde olmadığını yazdı.

Katar Başbakanı ile görüşmüştü!

Burns, bu hafta başında Washington'da Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bir araya gelmişti. Burns'ün daha önce de Katar, Mısır ve İsrailli yetkililerle toplantılar gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştı.