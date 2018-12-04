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CIA Başkanı Cemal Kaşıkçı cinayetini anlatacak

CIA Başkanı Gina Haspel, bugün Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda yapılacak olan oturumda Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bilgi verecek.

04 Aralık 2018 Salı 12:04
CIA Başkanı Cemal Kaşıkçı cinayetini anlatacak

CIA Başkanı Gina Haspel'in ABD Senatosu'nda düzenlenecek olan kapalı oturumda 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

Vahşi cinayetin ses kayıtlarını dinleyen Haspel, teamüllerin aksine bakanlar Pompeo ve Mattis'in katıldığı kapalı oturuma katılmamıştı.

Geçen hafta içerisinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı James Mattis de kapalı oturumda Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bilgi vermişti. Teyamüllerin aksine Hospel'in bu oturuma katılmaması bazı senatörlerin tepkisini çekmişti.

Haberler yalanlanmıştı

Haspel'in katılımını Beyaz Saray'ın engellediği yönünde çıkan haberler ise yalanlanmıştı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Haspel'in Senato Dış İlişkiler, Silahlı Hizmetler ve Ödenekler komitelerinin Cumhuriyetçi ve Demokratik liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Kapalı oturumun TSİ 19:30'da başlaması planlanıyor.

Wall Street Journal gazetesi haftasonunda yayımladığı bir haberde, CIA'in yaptığı değerlendirmelerin, Kaşıkçı cinayetinin emrinin "muhtemelen" Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiğini gösterdiğini bildirdi.

ABD basınına göre, Pompeo ve Mattis ise geçen haftaki kapalı oturumda cinayet emrinin Prens Muhammed tarafından verildiğini gösteren kesin bir kanıt bulunmadığını söylemiş ve bu Kongre üyelerinden olay nedeniyle Suudi Arabistan ile ilişkilerin düzeyini düşürmemelerini istemişti.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:04
  1. İstanbul
  2. CIA
  3. Cemal Kaşıkçı

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