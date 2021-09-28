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Spor Christoph Daum'dan olay itiraf: En büyük hatam bu oldu
Spor

Christoph Daum'dan olay itiraf: En büyük hatam bu oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapan Christoph Daum, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Celtic-Bayer Leverkusen maçı öncesi İskoç basınına açıklamalarda bulundu. Daum, 2014 yılında Celtic'ten aldığı teklifi reddetmesini "en büyük hatam" sözleriyle değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 16:19:00 -
Christoph Daum'dan olay itiraf: En büyük hatam bu oldu

2014 yılında Celtic'ten aldığı teklifi geri çevirdiğini belirten Christoph Daum, "O dönem Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Celtic'ten teklif aldım. Eğer kariyerimdeki en büyük hatanın ne olduğunu sorarsanız 'Bu işi kabul etmemek' olduğunu söyleyebilirim. O zaman hazır değildim. Dünyanın en seçkin kulüplerinden biri olan Celtic'te çalışmadığım için gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Daum 4 yıldır boşta

Son olarak Romanya Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Christoph Daum, 14 Eylül 2017'den beri takım çalıştırmıyor.

Daum'un Türkiye'de 6 kupası var

Christoph Daum Türkiye kariyerinde 3'ü Beşiktaş 3'ü de Fenerbahçe'de olmak üzere toplam 6 kupa kazanmıştı.

 

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