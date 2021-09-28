Christoph Daum'dan olay itiraf: En büyük hatam bu oldu
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapan Christoph Daum, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Celtic-Bayer Leverkusen maçı öncesi İskoç basınına açıklamalarda bulundu. Daum, 2014 yılında Celtic'ten aldığı teklifi reddetmesini "en büyük hatam" sözleriyle değerlendirdi.
2014 yılında Celtic'ten aldığı teklifi geri çevirdiğini belirten Christoph Daum, "O dönem Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Celtic'ten teklif aldım. Eğer kariyerimdeki en büyük hatanın ne olduğunu sorarsanız 'Bu işi kabul etmemek' olduğunu söyleyebilirim. O zaman hazır değildim. Dünyanın en seçkin kulüplerinden biri olan Celtic'te çalışmadığım için gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Daum 4 yıldır boşta
Son olarak Romanya Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Christoph Daum, 14 Eylül 2017'den beri takım çalıştırmıyor.
Daum'un Türkiye'de 6 kupası var
Christoph Daum Türkiye kariyerinde 3'ü Beşiktaş 3'ü de Fenerbahçe'de olmak üzere toplam 6 kupa kazanmıştı.