Christian Atsu'nun menajeri o haberi duyurdu! ilk kez açıkladı: Bir tek ayakkabılarını bulduk, odasını tespit ettik
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan Hatayspor forması giyen 31 yaşındaki Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere açıklamalarda bulundu. Christian Atsu'nun yalnızca ayakkabılarını bulduklarını belirten Sechere, 'Daha fazla araç ve yardıma ihtiyacımız var.' dedi. Hatayspor'un Christian Atsu ile ilgili bekleyiş sürerken oyuncu ile ilgili son durumu aktardı. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ta gelen ve 10 ili etkilen deprem felaketinde Hatay'da enkaz altında kalan Christian Atsu'nun menajeri konuştu.
"CHRISTIAN ATSU'YU HALA BULAMADIK"
Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere yaptığı açıklamada, "Depremin üstünden 9 gün geçti, Christian'ı hala bulamadık." dedi.
"ODASINI TESPİT ETTİK"
Belediyeden yardım beklediklerini söyleyen Sechere, "Odasını tespit ettik, iki çift ayakkabısını bulduk. Ancak Christian yok. Daha fazla araç ve yardıma ihtiyacımız var. Lütfü Savaş'tan yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.