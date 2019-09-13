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Christchurch katliamının mağdurları için Ramazan düzenlemesi

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde yaşanan cami saldırılarının faili Brenton Tarrant’ın yargılanması 2020 yılındaki Ramazan ayına denk gelmeyecek şekilde ayarlandı.

13 Eylül 2019 Cuma 10:10
Christchurch katliamının mağdurları için Ramazan düzenlemesi

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde yaşanan cami saldırılarının faili Brenton Tarrant’ın yargılanması 2020 yılındaki Ramazan ayına denk gelmeyecek şekilde ayarlandı.


Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde Mart ayında iki farklı camide katliam yapan 28 yaşındaki Avustralyalı Brenton Tarrant’ın yargılanması 2020 yılındaki Ramazan ayı ile çakışmayacak şekilde ertelendi.


Duruşmanın tarihi ilk etapta 4 Mayıs 2020 olarak planlandı. Ancak YüksekAdalet Mahkemesi Başkanı Cameron Mander, yaptığı açıklamada, tarihin 2 Haziran 2020 olarak yeniden planlandığını söyledi. Mander açıklamasında savcılarla birlikte aldıkları karar çerçevesinde mahkemenin bu sene Mayıs ayına denk gelecek olan Ramazan ile çakışarak bazı zorlukların yaşanmasını engellemek adına tarihin değiştirilmesine karar verdiklerini açıkladı. Mander, duruşmada çağrılacak birçok tanığın müslüman olduklarını, o tarihte oruç tutacaklarını ve bu durumun onlar için zorluk çıkarabileceğine karar verdiklerini söyledi.


Yeni Zelanda’nın Herald gazetesine göre, bu gelişme mahkemenin daha önce yapılan duruşmada, mağdurlarının dinlenmesi için belirlenen tarihin hac zamanına gelmesi üzerine bilgilendirilme yapıldıktan sonra yaşandı.


Duruşmanın ne kadar süreceği belli olmasa da, savcılar dinlemelerin yaklaşık altı hafta sürebileceğini tahmin ediyorlar. Tarrant’ın savunma avukatları Shane Tait ve Jonathan Hudson ise duruşma tarihinin ertelenmesine itiraz etmedi.


51 kişinin cinayetiyle suçlanan Tarrant, bir de terörizmlesuçlanıyor. Herald gazetesi dava için bir sonraki mahkeme tarihinin, Tarrant’ın savunma avukatlarının duruşma yerinin Christchurch kentinden Auckland’a taşınacağını iddia etmesi ile 3 Ekim olacağını iddia etti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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