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Gündem Cumhurbaşkanı’ndan tarih manifestosu
Gündem

Cumhurbaşkanı’ndan tarih manifestosu

Yeniakit Publisher
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Cumhurbaşkanı’ndan tarih manifestosu

Akit yazarı tarihçi Mustafa Armağan, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet’i Selçuklu ve Osmanlı’dan kopuk görmeyen tarih anlayışına ilişkin sözlerini değerlendirdi. Armağan, Erdoğan’ın çıkışını “tarih manifestosu” olarak nitelendirirken, 1930 yılında yayımlanan çarpıcı bir yazıyı da yeniden gündeme taşıdı.

Akit yazarı tarihçi Mustafa Armağan, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Eylül’deki Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye’nin tarih anlayışına ilişkin yaptığı açıklamaları ele aldı.

“MAZİDEN ATİYE UZANAN BİNLERCE YILLIK YOLCULUK”

Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti’ni geçmişten bir kopuş olarak değil, “maziden atiye uzanan binlerce yıllık yolculuğun en nadide halkası” şeklinde tanımlamasına dikkat çeken Armağan,

Cumhurbaşkanı’nın Selçuklu ve Osmanlı’yı dışlayan tarih okumalarına yönelik eleştirilerini aktardı.

Armağan, Erdoğan’ın bu sözlerini “tarih manifestosu” olarak değerlendirerek, Türkiye tarihini yalnızca Cumhuriyet’in kuruluş yılları üzerinden okuyan anlayışın geçmişteki gerçeklerle de sorgulanması gerektiğini ifade etti.

96 YILLIK YAZIYI YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI

Mustafa Armağan, görüşünü desteklemek amacıyla gazeteci M. Zekeriya Sertel’in 27 Temmuz 1930 tarihli Son Posta gazetesinde yayımlanan “Boğuluyoruz, biraz hava istiyoruz” başlıklı yazısına geniş yer ayırdı.

Sertel’in dönemin basınındaki tek sesliliği ve özgürlük ortamını eleştirdiğini hatırlatan Armağan, 96 yıl önce kaleme alınan yazıdaki “hakikat hasreti” vurgusuna dikkat çekti.

Armağan, 1920’li ve 1930’lu yılları sorgulanamaz bir “altın çağ” şeklinde sunan tarih anlatısının gerçeği bütünüyle yansıtmadığı görüşünü dile getirirken, Sertel’in dönemin atmosferini anlatan şu sözlerini öne çıkardı:

“BOĞULUYORUZ; Biraz hava isteriz.”

TARİHÇİ MUSTAFA ARMAĞAN'IN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>

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