CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
CHP'nin kalesi olarak tanımlanan İstanbul Şişli'de yapılan son seçim anketi açıklandı.20 Mart 2019 Çarşamba 16:15
Seçime 11 gün kala Gezici Araştırma Şirketi son anket sonuçlarını açıkladı. İstanbul'un en çok merak edilen ilçesi Şişli'de CHP'den ayrılarak DSP'den aday olan Mustafa Sarıgül yerel seçim yarışını önde götürüyor.
Gezici Araştırma tarafından Şişli'de yapılan araştırmada halkın % 50,1'i DSP'den Mustafa Sarıgül'e oy vermek istediğini ifade etti.
CHP'ye kalesinde soğuk duş
Araştırmaya katılan halkın önümüzdeki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vereceğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 50,1'i DSP'den Mustafa Sarıgül'e oy vermek istediğini ifade ederken % 32,9'u CHP'den Muammer Keskin'e oy vermek istediğini belirtmektedir.
Önümüzdeki Yerel Seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için Hangi Partiye Oy Verirsiniz?
DSP Mustafa Sarıgül % 50,1
CHP Adayı Muammer Keskin % 32,9
AK Parti Adayı Nihal Yıldırım % 17,0
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