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CHP'yi sarsan gelişme! Öztürk Yılmaz'ın ardından bir isim daha parti kuruyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Şişli İlçe Teşkilatına kayyum atamasına sert tepki gösteren eski İstanbul miletvekili aday adayı Özlem Ağırman'ın yeni parti kuracağı ortaya çıktı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 17:57
CHP'yi sarsan gelişme! Öztürk Yılmaz'ın ardından bir isim daha parti kuruyor

 Yeniakit.com.tr 

CHP'ye yönelik dikkat çeken eleştiriler getiren ve partiden ihraç edilen eski milletvekili adayı Özlem Ağırman, yeni parti kuruyor.

AKİ TV'de yayınlanan Pazar Manşeti programına katılan MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, CHP'den ihraç edilen Özlem Ağırman'ın yeni parti kurma çalışmaları içerisinde yer aldığını söyledi.

Mehmet Ali Kulat, "Şu anda 5 tane parti kuruluyor. Bir tanesi eski ANAP'lı Rıfat Serdaroğlu yürütüyor. Diğer isim ise CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, parti çalışmaları konusunda epey mesafe kaydetti. Üçüncü isim CHP'li eski vekil Özlem Ağırman, o da parti kuruyor. Dördüncü ve beşinci isim ise herkesin bildiği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'dır" dedi.

CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiriler getiriyor

Geçtiğimiz günlerde CHP'de kriz oluşturan kayyım kararına tepki gösteren Özlem Ağırman, sosyal medyadan sert çıkmıştı. Şişli İlçe Teşkilatı'na kayyum atanması durumunun gerekçesinin açıklanması gerektiğini dile getiren Ağırman, "CHP Şişli İlçe yönetiminin neden görevden alındığı topluma açıklanmaz ise bu darbedir. AKP'ye pas vermektir. Bugüne kadar AK Parti'ye yapılan tüm eleştirilerin meşruiyetini kaybetmesi demektir" diye yazdı.

"Bir kumpasla genel başkan oldu"

Parti içi muhalefetin etkili isimlerinden Özlem Ağırman, “Bir kumpasla genel başkan oldu, Adalet Yürüyüşü şovu ile partide tek adamlığı güçlendi, terörist saldırı gücünü arttırdı, kurultay yaklaşırken karanlık güçler popülaritesini arttıracak şekilde yumurtalı saldırı yaptı” ifadelerini kullandı.

Küskünlere çağrı yapmıştı

Gelişim ve Demokrasi Partisi Kuruluş çalışmaları platform kurucusu Özlem Ağırman, geçtiğimiz aylarda yeni parti çalışmalarına ilişkin bir bildiri yayımlamıştı. İşte o bildiri:

Bugünün siyasetine yön vermek için gerekli cesarete, dirayete ve çalışma disiplinine sahibiz. Ülkemizde demokrasinin, toplumsal refahın geriletilmesine karşı topyekun bir mücadele için hazırlanmalıyız.

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerin sonrasında siyaset yeniden düzenlenmeli, başarısızlar bırakmalı, başarma iddiası olanlar partide görev almalı, demokratik yolla nöbet değişimi gerçekleşmelidir.

Bu düşünceyle, Cumhuriyet Halk Partisi‘ni yerel seçim sonrası demokratik bir kurultay yapmaya zorlamak, değişimi gerçekleştirmek için platformumuz mücadele edecek, hazırlık yapacaktır.

CHP, tarihsel geçmişi ve köklü birikimi dolayısıyla var olan siyasal partiler içerisinde, yakın tarihte parti içi demokrasiyi en fazla işleten partidir. Ancak, parti içi demokrasinin işlerliği son yıllarda, eskiye oranla bir hayli zarar gördü. Bunda, parti liderinin otoriter tavırlarının, tek adama evrilmesinin büyük rolü var.

Siyaset tarihimizde karizmatik lider yapısı ve sert liderliğe verilen aşırı önem, parti içi demokrasilerin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Liderler, aldıkları yetkiyle hızla “tek adam” davranışı içine girmekte; bu da parti içi demokrasinin filizlenmesini güçleştirmektedir. Türk siyasal partilerindeki lider hegemonyası nedeniyle, parti içi demokrasi sığ ve yetersizdir.

Partilere musallat olan ve demokrasimizi her geçen gün dibe götüren, kalite ve niteliğine zarar veren bu anlayışla mücadele etmek istiyoruz.

31 Mart seçimlerinden sonra partiye egemen olan “tek adam” zihniyeti değişim gerçekleşmediği takdirde, ipe hala un seriliyor, aynı başarısız kadrolar, yenilgilerini bahaneleri ile süslüyorlar ise kuruluş platformumuzu partimizi kurmak üzere harekete geçireceğiz.

Değişimi gerçekleştirmek üzere gerekli bütün çalışmaları, tüzük, program hazırlıklarını ve üyeliğin kriterlerini bu platformda yapacağımız çalışmalarla gerçekleştireceğiz.

Demokratik siyaseti yeniden halkla buluşturmak, ayrımsız herkesi kapsayacak kucaklaşmamıza hepiniz davetlisiniz. CHP ye değişik nedenlerle küsmüş, siyasetten uzaklaşmış herkesi bekliyoruz.

Başka partilere üye olmanız platformumuza katılım için engel teşkil etmeyecektir.

Bunları sadece birlikte yapabiliriz.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:57
  1. Özlem Ağırman
  2. CHP

YORUM YAZ

  • Seyit çavuş Seyit çavuş 11 dk önce
    Eyvah chp dagildi bitti öldü :)

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