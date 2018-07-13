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CHP'yi karıştıran dayak

Eskipazar ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, İl Başkanı Çakır tarafından şiddete maruz kaldığını ileri sürerek, görevinden istifa etti.

13 Temmuz 2018 Cuma 18:46
CHP'yi karıştıran dayak

CHP Eskipazar İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, parti binasında yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şahin, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ile arasında yaşanan sorunu istifa gerekçesi olarak göstererek, "İl Başkanı Abdullah Çakır ve Sayın Milletvekilimiz Hüseyin Avni Aksoy’un 6 Temmuz günü ilçemize teşekkür ziyareti sırasında, parti binasında İl Başkanı Abdullah Çakır tarafından şiddete maruz kaldığımdan dolayı istifa ediyorum" yazılı dilekçesini gösterdi.

Şahin, teşekkür ziyareti sırasında yemek yenilirken istenmedik bir olay yaşandığını, Muharrem İnce’nin seçim sonrası bir açıklamasını tasvip etmemesi nedeniyle bir paylaşımda bulunduğunu, bunun konusunun açıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Paylaşımıma Sayın İl Başkanı kızmış, ’Asla bunu yapamazsın’ dedi. Ben de ’Bu benim özelim, kimse özelime karışamaz, ben özgür birisiyim’ dediğim halde üsteledi. Tartışma büyüdü, tartışmanın büyümesi sonucunda benden karar defteri almamı söyledi. ’Partide hesaplaşacağız’ dedi. Parti binasının önüne geldiğimizde kendisinin sinirli olduğunu gördüm, zaten ben de sinirlenmiştim. ’Partiyi açmayacağım’ dedim. Teşekkür ziyaretlerimizi yarıda kestik. Ondan sonra ’İstediğin zaman hesabı çıkartırım, karar defterimi prosedür ne gerekiyorsa yaparım’ dediysem de, ’Partiyi açacaksın’ diyerek kapıya dikildi. En sonunda açtım. Karar defterini almak için odama girdim ve arkamdan geldi. Ne yazık ki iki tane yumruk vurdu sol gözümün üzerine. Savunmak benim de hakkım. ’Sen beni buraya dövmeye mi geldin?’ dedim, iki tane de ben vurdum. Ne yazık olay hiç istemediğimiz şekilde gelişti."

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ise "İtiş kakış var. Ben ona şiddet uygulasam hastaneye gidip darp raporu alırdı. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 18:46
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