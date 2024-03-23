'CHP'ye koltuk değneği olmam!' Yeniden Refah Partisi'nde anlamlı istifa

Cumhur İttifakı’na dahil olmayı reddedip CHP lehine mesajlar veren ve parti içinde hem seçmen hem de yetkililer arasında büyük tepkiye neden olan Yeniden Refah Partisi’nde yeni istifalar yaşanıyor.

Son olarak Yeniden Refah Partisi Kocaeli Derince İlçe Başkanı Samet Özcan, “Milli Görüşün zaferi yerine AK Parti’ye kaybettirip, CHP’ye kazandırmak için çalışmayı kabul etmiyorum” diyerek görevinden istifa etti.

Samet Özcan'ın açıklamaları şöyle:

“Yeniden Refah Partisi’ne Milli Görüş Davası’nın yüksek ideallerine inandığım için katıldım. Bugüne kadar bu ideallere inanarak var gücümle çalıştım.

Yaşadıklarım, inandığım yüksek ideallerin, günlük siyasi çıkarlar için bir araca dönüştürüldüğünü gösteriyor. Milli Görüş, kimsenin koltuk değneği olmamalıdır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kazanmak için mücadele etmek varken, başka partilerin kazanması için uğraş vermemelidir.

Özellikle geçmişte başörtülü kardeşlerimizin, analarımızın, bacılarımızın yaşadığı zulüm eden sorumlu kişilerin değirmenine su taşımamalıdır.

Derince’de, terör örgütü Pkk’nın siyasi sözcüsü konumundaki DEM Parti’nin açıkça desteklediği CHP Adayının kazanması için söylem üretmemelidir. Bir süredir üzülerek takip ettiğim tablo maalesef budur.

Milli Görüş’ün zaferi için çalışmak yerine iktidarı güçsüz bırakmak için üretilen siyaset ve buradan söz ettiğim muhalefet partisinin değirmenine su taşımayı kabul etmiyorum.

Bu nedenlerden dolayı mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi’nin Derince İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla.”