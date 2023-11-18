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Siyaset CHP'ye geri dönecek mi? Muharrem İnce, çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu
Siyaset

CHP'ye geri dönecek mi? Muharrem İnce, çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu

Yeniakit Publisher
2023-11-18 13:38:00 -
CHP'ye geri dönecek mi? Muharrem İnce, çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce hakkında kulislerde CHP’ye döneceği iddiaları ortaya atıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan İnce, “Ne benim CHP'ye girmek gibi bir düşüncem var, ne de böyle bir teklif var” ifadelerini kullandı.

CHP’de genel başkan değişimi sonrasında gözler partiden ayrılan isimlere çevrildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP’ye dönmek istediğini belirtirken Muharrem İnce’nin partiye geri dönmesi de için girişimlerde bulunulduğu iddialar arasında yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Meclis grup kürsüsünden yaptığı, "Bu baba evinin tapusu ne Özgür Özel'dedir ne Kemal Bey'dedir. Gelin baba evine güçlenelim." şeklindeki çağrı sonrasında gözler CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ayrılan ya da ihraç edilen isimlere çevrilmişti.

Kulislerde konuşulan CHP’ye dönüş iddiaları ile ilgili Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ise ilk kez konuştu.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile konuştu. Partisini kapatıp CHP'ye gireceği söylentileri ile ilgili İnce dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"CHP'ye girmek gibi düşüncem de teklif de yok"

Öncelikle CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'e başarılar dileyen İnce, şunları söyledi:
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“Ne benim CHP'ye girmek gibi bir düşüncem var, ne de böyle bir teklif var. Ben, şimdi Memleket Partisi'nin genel başkanıyım. Bu partinin de yetkili kurulları var. Ne karar alacaksak yetkili kurullarımızda alırız. Pazar günü gündemimiz yerel seçimlere nasıl gireceğimiz konusu olacak. Seçimlere nasıl gireceğimizi konuşacağız. Biz, Memleket Partisi olarak seçime tek başımıza girecekmiş gibi kararımızı alacağız.”

"Çıkar ittifakına değil, ilkeli ittifaklara açığız"

‘Yerel seçimlerde ittifak yapacak mısınız?’ sorusuna da yanıt veren İnce “Seçimlere tek başımıza gireceğiz. Ama bizimle ittifak yapmak isteyen kim olacak onu bilmiyorum. Onu göreceğiz. İttifak yapmak isterlerse elbette biz ‘ilkeli ittifaklara' açığız. Çıkar ittifakına değil, ilkeli ittifaklara açığız” ifadelerini kullandı.

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