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Siyaset CHP'ye geri dönecek mi? Kılıçdaroğlu kararını duyurdu!
Siyaset

CHP'ye geri dönecek mi? Kılıçdaroğlu kararını duyurdu!

Yeniakit Publisher
2024-05-27 23:43:00 -
CHP'ye geri dönecek mi? Kılıçdaroğlu kararını duyurdu!

CHP'de seçimlerin ardından koltuğundan edilen Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa dönüp dönmeyeceği sorusuna cevap verdi.

Genel seçimlerde hezimete uğrayan 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun kazan kaldırmasının ardından Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna seçildiği CHP'ye geri dönüşün sinyalini verdi.

'Genel başkanlığa tekrar varım der misiniz?' sorusunu Kılıçdaroğlu şu şekilde yanıtladı:

Genel başkan olmak için mücadeleci olacaksınız, önünüze engeller çıkacak engelleri aşacaksınız. Böyle olması lazım genel başkan olmak için. Kurultay'da hiçbir zaman ben genel başkan olacağım demedim. Delegeler aday olarak gösterdiler. Yeniden kurultayda genel başkan diye aday gösterirlerse en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz. Delegelere bağlı. Onlar önerirlerse olmayacağım demeyiz. Delegeler isterse neden olmasın.

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