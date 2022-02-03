CHP'si, İP'i, SP'si bakalım nasıl izah edecek? Semra Güzel'in danışmanı bakın kim çıktı!

PKK’lı terörist Volkan Bora ile sevgili olduğu ortaya çıkan HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel hakkındaki iki fezlekeyi görüşmek üzere Meclis Hazırlık Komisyonu, geçen gün ikinci kez toplandı.

Hazırlık Komisyonu, Semra Güzel’e, yazılı savunma için 28 Ocak, sözlü savunma için de 31 Ocak’a kadar süre verdi. Ancak kendisine tanınan süre içerisinde yazılı savunmasını sunmayan HDP’li vekil, sözlü savunmaya da gelmedi.

Teröristin kuzeni danışmanı çıktı

Olayın ortaya çıkmasının ardından ortalarda gözükmeyen Güzel ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Güzel’in TBMM’de danışmanlığını yapan Kenan Canpolat’ın, terörist Volkan Bora’nın kuzeni olduğu öğrenildi.

SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt’un edindiği bilgilere göre Canpolat’ın, 2015 yılında Habur’dan çıkış yaparak Irak’ın kuzeyine gittiği, sonra da Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi.

Bozkurt, HDP’li Güzel’in makam şoförlüğünü de yapan Canpolat’ın, bu olayların ardından Almanya’ya kaçtığını ifade etti.