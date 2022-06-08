CHP’nin yeni üyesi Kılıçdaroğlu ve Mustafa Kemal için neler demiş neler

YENİ AKİT ANKARA

Geçtiğimiz cumartesi günü Kayseri'de 700 kişi törenle CHP'ye üye kaydedildi, rozetleri takıldı.

Gerçekten 700 kişinin kaydedilip edilmediği muamma iken Bünyan İlçesi'nde kaydedilen bir kişinin Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Mustafa Kemal’e hakaret ettiği ortaya çıktı.

Kayseri'de gazetecilik yapan Recep Bulut duruma tepki gösterdiği köşe yazısında şunları kaydetti:

"O vatandaşı CHP’ye nasıl üye yaptınız?"

Sosyal medya hesabından Atatürk’e ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’na hakaretler yağdıran Ünal Gökçe adındaki bir vatandaşın CHP’ye üye olarak kaydedilmesi Bünyan’daki CHP’lileri ayağa kaldırdı.

Mustafa Kemal ve Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırmış!

Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle CHP’ye farklı siyasi görüşten 700’e yakın kişinin kaydedilmesinin yankıları hem Kayseri’de hem de Kayseri dışında devam ediyor. Kılıçdaroğlu, “Artık hiçbir yer kale değildir” derken özellikle sosyal medya hesabından Atatürk’e ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaretler yağdıran Ünal Gökçe adında ki bir vatandaşın CHP’ye üye olarak kaydedilmesi Bünyan’da ki CHP’lileri ayağa kaldırdı.

Ünal Gökçe, Atatürk ve CHP için neler yazmış?

Kayseri’den Bünyan’a giden iki CHP İl Yöneticisi tarafından 15 Mart 2022 tarihinde CHP’ye üye yazılan Ünal Gökçe sosyal medya hesabından, Atatürk heykelleri için “Eşşek heykeline devam edin” derken Kılıçdaroğlu için de, “Yaw şimdi buna oy ver mi diyorsunuz… Güldürmeyin beni… Adam yazılanı okumaktan aciz… Bu mu memleketi düzeltecek… Emin misiniz?” şeklinde paylaşımlar da bulunduğunun ortaya çıkması tepkilere neden oldu.

Malum geçtiğimiz cumartesi günü CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da katılımıyla Kadir Has Kongre Merkezi‘n de düzenlenen ve farklı siyasi görüşlere mensup 700’e yakın kişinin katıldığı duyurulan parti rozeti takma töreni ile ilgili tartışmalar devam ediyor…

Gerçekten CHP’ye 5 ayda 700 farklı siyasi görüşte kişi kaydedildi mi kaydedilmedi mi bilmiyoruz ancak o törenin yankıları hem Kayseri’de hem Ankara’da hem de Bünyan’da devam ediyor…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’nin kalesi olarak bilinen Kayseri’de değişik siyasi görüşe mensup 700 kişinin CHP’ye katılması üzerine, “Artık hiçbir yer kale değildir” derken, kaydedilen üyelerin siyasi durumu ile ilgili de farklı tartışmalar patlak verdi…

Özellikle sosyal medya hesaplarından hem Atatürk’ü hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağır bir dille eleştiren Gökçe’nin CHP’ye üye yazılmasına tepki gösteriliyor…

Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da, Atatürk heykelleri için “Eşşek heykeline devam edin” derken Kılıçdaroğlu için de, “Yaw şimdi buna oy ver mi diyorsunuz… Güldürmeyin beni… Adam yazılanı okumaktan aciz… Bu mu memleketi düzeltecek… Emin misiniz?” şeklinde paylaşımlar da bulunduğunun ortaya çıkması tepkilere neden oldu…"