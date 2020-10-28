CHP’nin yeni skandalı patlak verdi! Yolsuzluk resmen ortaya çıktı

Her fırsatta hükümeti hedef alan CHP’nin yeni bir skandalı ortaya çıktı.

HDP ile kol kola olan CHP’nin, 80 bin TL’ye anlaştığı heykel için 110.785.54 TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından CHP’nin bir heykeltıraş için imzaladığı sözleşmeye ilişkin açıklama geldi.

Heykel için yapılan ödemenin faturasında, gelir vergisi stopajı ve katma değer vergisi hesap edildi.

Anayasa Mahkemesi’nin yaptığı denetim sonucunda CHP’nin 30 bin TL daha heykele yatırdığı görüldü.