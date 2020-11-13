CHP'nin yalanları böyle dalga konusu oldu

Seçim döneminde Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti ile kol kola girerek eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yalan ve iftira siyasetiyle Türkiye'nin önüne 'takoz' olmayı sürdürüyor.

2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olarak gösterilen Muharrem İnce, son açıklamalarıyla CHP'nin nasıl yalan ve iftira merkezi haline geldiğini gözler önüne serdi.

CHP'de siyaset yapma imkanı kalmadığını da belirten Muharrem İnce "Benim bunlarla siyaset yapma imkanım yok. Üç ayda bir iftira atıyorlar.

'Yalanların merkezi CHP'

(2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri) Bana seçim gecesi yalan atan, sonuçları vermeyen kişi şu anda partinin yöneticisi. Gece beraberdik neden konuşmuyorsun. 'İftira atmayın' niye diyemiyorsun. Partiden fazla puan aldım diye suç benim. Bunun intikamını alıyorlar. Seçim gecesi başladılar yalanlara. Yalanların kurgu merkezi CHP genel merkezi."

Sosyal medyada dalga konusu oldu

CHP'nin içine düştüğü sosyal medyada da dalga konusu oldu. Bu durumu sosyal medyada mizahi bir dille ortaya koyan video hızla yayıldı.