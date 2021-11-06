CHP’nin üçkâğıdını yine CHP ifşa etti!

Haberlerimizi ihbar kabul eden Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ekrem Gündoğdu’nun verdiği soru önergesiyle kendisini “Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü” olarak tanıtan ve “Gölge Başkan” olarak anılan CHP’li Çağdaş Kaya’nın sahteciliği resmileşti. CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı olduğu halde 5 Mayıs 2021’de Kılıçdaroğlu’nu ziyareti sırasında randevu kayıtlarına Belediye Özel Kalem Müdürü yazdıran ve aynı unvanla 5 Temmuz 2021’de Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer’i makamında ziyaret eden Kaya’nın “büro personeli” kadrosunda olduğu belirlendi. AK Parti’nin soru önergesine belediye tarafından verilen cevapta, “Çağdaş Kaya Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Şirketine bağlı olarak Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğünde büro personeli görevi yapmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

CHP’de yönetici belediyede eleman

Gününün büyük çoğunluğunu CHP Buca İlçe Başkanlığı binasında geçiren ve mesai saatleri içerisinde sosyal medya hesaplarından bolca paylaşım yapan Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Haydar Göktepe’nin belediyedeki görevi, çalışma saatleri ve maaşı nedir?” ilgili sorular ise kısmen cevapsız kaldı. Cevapta, Göktepe’nin, Buca Belediyesi iştiraki Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Şirketine bağlı Etüd ve Proje Müdürlüğü’nde bağlı büro personeli olarak çalıştığı kabul edildi. Göktepe’nin çalışma saatleri 08:30-17:30 olarak ifade edilirken mesai dökümüne dair herhangi bir belge sunulmadı. Yüksek ücret aldığı iddia edilen Göktepe’nin maaşı ile ilgili soru ise kişisel verileri koruma kanunu bahane edilerek cevapsız bırakıldı.



Yolsuzluk operasyonu düzenlenen CHP’li Buca Belediyesi’nde yaşanan skandalları; 03 Temmuz’da “Bu da arkadaş saltanatı!”, 09 Temmuz’da “CHP’de Akit paranoyası”, 15 Temmuz’da “Gölge Başkan’dan alçak paylaşımlar”, 19 Temmuz’da “O uyanık CHP’li Kaymakamı da kandırmış”, 23 Ağustos’ta “CHP’li Buca’da şimdi de akraba saltanatı”, “10 Eylül’de “Gölge Başkan’dan skandal kıyım” ve son olarak “Akit’in haberleri önerge oldu” başlıklarıyla vermiştik.