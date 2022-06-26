CHP'nin torpilli Tuba'sına destek Nagehan'dan!

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun rezil ses kaydında tarafını Tuba Torun'dan yana tuttu.

Aykut Erdoğdu'nun, eski eşi Özge Erdoğdu'yu, onu aldatmadığı yönünde ikna etmeye çalışırken, o dönem metresi olan yeni eşi Tuba Torun'dan iğrenç ifadelerle bahsettiği ortaya çıktı. Özge Erdoğdu ifşa ettiği görüşmeyi, "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun la ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!" notu ile paylaşarak, Torun'un parti içinde nasıl makam sahibi olduğunu anlattı.

CHP'nin torpillisi Tuba Torun'a, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan destek geldi.

Biraz da aileye yıllarını veren, sonra terkedilen kadından yana olsaydın Nagehan!

Alçı bugünkü köşe yazısında, ahlak dışı ilişkileri ile makam sahibi olan Tuba Torun'u, "Biz kadınlar bu savaşı kaybediyoruz. Mağlup olan hepimiziz." sözleri ile savundu.

Nagehan Alçı, gayri meşru ilişkileri şöyle sahiplendi:

Kadınlar adına çok üzücü ve yürek bunaltıcı bir olay bu. CHP çevresi içindeki seküler kadınların bile kafasında "Benden önce kaç erkekle yattın" sopası demoklesin kılıcı gibi sallanıyor. CHP'li üstelik sosyalist ve ultra-seküler bilinen bir erkek siyasetçi bile "Kaç erkekle yattı bu kadın, ben bununla evlenmem" feodal zihniyetiyle bir kadına yaklaşıyor. Hala Türkiye'de ilk olarak kadınlar birbirini kurban ediyor. Erkeklere yine bir şey olmuyor. Kadınlar erkek tahakkümüne karşı birlikte savaşmak yerine birbirlerini acıtmak için, üzmek için, birbirilerine kalıcı yara ve hasar bırakmak için birbirine saldırıyor.