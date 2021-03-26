CHP'nin tetikçisi Cumhuriyet'ten imam hatip düşmanlığına tam gaz devam

İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlığını adeta yayın politikası haline getiren CHP'nin medyadaki tetikçisi Cumhuriyet yine İmam Hatip Liselerini hedef aldı. Türkiye'nin en iyi ve saygın öğretim kurumları arasında yer alan İmam Hatip Liselerine her fırsatta nefret kusarak algı yapan Cumhuriyet, imam hatiplilere verilen destekten rahatsız oldu.

Bugünkü gazete manşetinde "İmam Hatiplere destek artırıldı" başlığını atan Cumhuriyet, akılalmaz bir şekilde imam hatip liselerinin başarı oranının diğer okul türlerine göre daha düşük olduğunu ileri sürdü.

İmam Hatip Liselerine olan düşmanlığını ve kinini gözler önüne seren gazete görünümlü provokasyon bülteni Cumhuriyet, haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul sayısı her yıl kademeli olarak artan ancak üniversite sınavında diğer okul türlerine göre başarı oranı düşük olan İmam hatiplere desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerini üniversiteye hazırlık sürecinde destekleyen "Üniversiteye Doğru Hedef 2021" projesinin içeriği ve kapsamı genişletildi."

İmam Hatip Liseleri'ne olan talebin de sürekli olarak azaldığını iddia eden Cumhuriyet, "Öğrenci sayısı azalmasına karşın okul sayısı her yıl kademeli olarak artan imam hatipler, üniversite sınavlarında bir lisans programına öğrenci yerleştirme oranı en düşük okul türleri arasında yer alıyor" dedi.